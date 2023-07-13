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Ремонт Leopard для Украины: в Польше опровергли слухи о провале переговоров с Германией

Фото: в Польше опровергли слухи о провале переговоров с Германией о ремонте Leopard для Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польша продолжает переговоры с Германией о создании центра для ремонта Leopard. Страна уже готова принять технику.

Об этом заявила госкомпания Польская оружейная группа (PGZ), сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP Info.

"После переговоров между Польшей и Германией по созданию сервисного хаба для танков Leopard 2 польская сторона сохраняет полную готовность принять на вооружение первые танки семейства Leopard с целью их усовершенствования и восстановления боеспособности", - подчеркнули в компании.

В PGZ рассказали, что польская промышленность уже с начала переговоров с Германией выражала готовность обслуживать танков Leopard, которые передали Украине. Но это возможно только при условии обеспечения необходимыми запчастями.

Как отметили в компании, у польского ОПК уже есть опыт обслуживания и модернизации немецких танков Leopard 2.

Центр по ремонту Leopard в Польше

Напомним, ряд союзников Украины решил предоставить ей танки Leopard 2. После этого Польша начала договариваться с Германией об открытии на ее территории центра для обслуживания танков.

Его хотели запустить еще в мае, но переговоры между Варшавой и Берлином затянулись.

Посол Германии в Польше Томас Баггер еще в июне заявлял, что переговоры находятся на финальной стадии. При этом позже в немецких СМИ появилась информация, что правительство ФРГ решило расторгнуть соглашение о ремонте украинских танков в Польше.

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