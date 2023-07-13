Ремонт Leopard для України: у Польщі спростували чутки про провал переговорів з Німеччиною

"Після переговорів між Польщею та Німеччиною щодо створення сервісного хаба для танків Leopard 2 польська сторона зберігає повну готовність прийняти на озброєння перші танки сімейства Leopard з метою їх удосконалення та відновлення боєздатності", - наголосили в компанії.

У PGZ розповіли, що польська промисловість вже з початку переговорів з Німеччиною висловлювала готовність обслуговувати танки Leopard, які передали Україні. Але це можливо лише за умови забезпечення необхідними запчастинами.

Як зазначили у компанії, польський ОПК вже має досвід обслуговування та модернізації німецьких танків Leopard 2.

Центр з ремонту Leopard у Польщі

Нагадаємо, низка союзників України вирішила надати їй танки Leopard 2. Після цього Польща почала домовлятися з Німеччиною про відкриття на її території центру для обслуговування танків.

Його хотіли запустити ще у травні, але переговори між Варшавою та Берліном затяглися.

Посол Німеччини у Польщі Томас Баггер ще у червні заявляв, що переговори перебувають на фінальній стадії. При цьому пізніше у німецьких ЗМІ з'явилася інформація, що уряд ФРН вирішив розірвати угоду про ремонт українських танків у Польщі.