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Ремонт Leopard для України: у Польщі спростували чутки про провал переговорів з Німеччиною

Фото: у Польщі спростували чутки про провал переговорів з Німеччиною про ремонт Leopard для України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польща продовжує переговори з Німеччиною щодо створення центру для ремонту Leopard. Країна вже готова прийняти техніку.

Про це заявила держкомпанія Польська збройова група (PGZ), повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP Info.

"Після переговорів між Польщею та Німеччиною щодо створення сервісного хаба для танків Leopard 2 польська сторона зберігає повну готовність прийняти на озброєння перші танки сімейства Leopard з метою їх удосконалення та відновлення боєздатності", - наголосили в компанії.

У PGZ розповіли, що польська промисловість вже з початку переговорів з Німеччиною висловлювала готовність обслуговувати танки Leopard, які передали Україні. Але це можливо лише за умови забезпечення необхідними запчастинами.

Як зазначили у компанії, польський ОПК вже має досвід обслуговування та модернізації німецьких танків Leopard 2.

Центр з ремонту Leopard у Польщі

Нагадаємо, низка союзників України вирішила надати їй танки Leopard 2. Після цього Польща почала домовлятися з Німеччиною про відкриття на її території центру для обслуговування танків.

Його хотіли запустити ще у травні, але переговори між Варшавою та Берліном затяглися.

Посол Німеччини у Польщі Томас Баггер ще у червні заявляв, що переговори перебувають на фінальній стадії. При цьому пізніше у німецьких ЗМІ з'явилася інформація, що уряд ФРН вирішив розірвати угоду про ремонт українських танків у Польщі.

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