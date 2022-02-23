"Нічого про це не чув": Ігор Суркіс відреагував на чутки про відкладення старту УПЛ
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував інформацію про можливе перенесення найближчих турів української Прем'єр-ліги через імовірне запровадження надзвичайного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова функціонера в перерві матчу чемпіонату юнацьких команд.
Президент "Динамо" підтвердив перенесення матчу команди U-19 в Юнацькій лізі УЄФА. Тепер юніори вітчизняного гранда повинні зустрітися з однолітками з лісабонського "Спортінга" 9 березня.
Окрім того, Суркіс висловився і з нагальних тем. Зокрема, він відреагував на чутки про перенесення старту весняної частини Прем'єр-ліги через імовірне запровадження надзвичайного стану.
"Про відкладення УПЛ нічого не чув. Щодо наших легіонерів, то вони всі на місці й нікуди не збираються їхати", – заявив президент клубу.
Президент України та Верховна Рада планують запровадити надзвичайний стан у всіх областях. Цей режим може передбачати заборону на проведення масових заходів, зокрема, й спортивних змагань.
Весняна частина чемпіонату в Прем'єр-лізі повинна стартувати цього тижня. Матчі 19-го туру УПЛ заплановані на 25-28 лютого.
До слова, раніше УЄФА переніс матч Юнацької ліги УЄФА між "Динамо" U-19 та юнацькою командою лісабонського "Спортінга" на 9 березня.
Нагадаємо також, що низка світових зірок спорту висловилася на підтримку України через агресію Росії та визнання "ЛДНР".