ru ua
Ср, 23 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Нічого про це не чув": Ігор Суркіс відреагував на чутки про відкладення старту УПЛ

Новость на русском →
Київ, Середа 23 лютого 2022 16:57
"Нічого про це не чув": Ігор Суркіс відреагував на чутки про відкладення старту УПЛ Фото: Ігор Суркіс (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Вирва

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував інформацію про можливе перенесення найближчих турів української Прем'єр-ліги через імовірне запровадження надзвичайного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова функціонера в перерві матчу чемпіонату юнацьких команд.

Президент "Динамо" підтвердив перенесення матчу команди U-19 в Юнацькій лізі УЄФА. Тепер юніори вітчизняного гранда повинні зустрітися з однолітками з лісабонського "Спортінга" 9 березня.

Окрім того, Суркіс висловився і з нагальних тем. Зокрема, він відреагував на чутки про перенесення старту весняної частини Прем'єр-ліги через імовірне запровадження надзвичайного стану.

"Про відкладення УПЛ нічого не чув. Щодо наших легіонерів, то вони всі на місці й нікуди не збираються їхати", – заявив президент клубу.

Президент України та Верховна Рада планують запровадити надзвичайний стан у всіх областях. Цей режим може передбачати заборону на проведення масових заходів, зокрема, й спортивних змагань.

Весняна частина чемпіонату в Прем'єр-лізі повинна стартувати цього тижня. Матчі 19-го туру УПЛ заплановані на 25-28 лютого.

До слова, раніше УЄФА переніс матч Юнацької ліги УЄФА між "Динамо" U-19 та юнацькою командою лісабонського "Спортінга" на 9 березня.

Нагадаємо також, що низка світових зірок спорту висловилася на підтримку України через агресію Росії та визнання "ЛДНР".

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Суркис Футбол
NEWS
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна