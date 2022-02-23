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Через надзвичайний стан в Україні скасують всі спортивні змагання, – ЗМІ

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Україна, Середа 23 лютого 2022 19:28
Через надзвичайний стан в Україні скасують всі спортивні змагання, – ЗМІ Фото: НСК Олімпійський (facebook.com/olympic.nsc)
Автор: Андрій Вирва

Міністерство молоді та спорту України ухвалило рішення про скасування всіх спортивних та масових заходів на території України на період дії надзвичайного стану (мінімум 30 днів). Відповідний наказ буде видано протягом доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.ua.

Рішення прийнято у зв'язку із запровадженням надзвичайного стану на території України через агресію РФ щодо України. Ратифікація Указу Президента України очікується сьогодні ввечері, на позачерговому засіданні Верховної Ради України.

Це означає, що протягом наступних 30 днів жодних спортивних змагань на території України не проводитимуть. За інформацією джерела, українські команди братимуть участь в міжнародних змаганнях.

Нагадаємо, що Ігор Суркіс відреагував на чутки про відкладення старту УПЛ.

До слова, раніше УЄФА переніс матч Юнацької ліги УЄФА між "Динамо" U-19 та юнацькою командою лісабонського "Спортінга" на 9 березня.

Нагадаємо також, що низка світових зірок спорту висловилася на підтримку України через агресію Росії та визнання "ЛДНР".

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