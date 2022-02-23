Через надзвичайний стан в Україні скасують всі спортивні змагання, – ЗМІ

Міністерство молоді та спорту України ухвалило рішення про скасування всіх спортивних та масових заходів на території України на період дії надзвичайного стану (мінімум 30 днів). Відповідний наказ буде видано протягом доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.ua.