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Надзвичайний стан. УПЛ вирішила призупинити футбольний чемпіонат

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Київ, Середа 23 лютого 2022 21:22
Надзвичайний стан. УПЛ вирішила призупинити футбольний чемпіонат Фото: Українське Класичне (ФК "Шахтар")
Автор: Антон Федорців

Керівництво української Прем'єр-ліги визначилося з долею найближчих турів футбольної першості в зв'язку із запровадження надзвичайного стану на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.

Українська Прем'єр-ліга в четвер, 24 лютого, оголосить про призупинення футбольних змагань. Це рішення продиктоване оголошенням надзвичайного стану в країні.

За словами джерела, чемпіонат України з футболу буде призупинений на один місяць.

"Тобто заплановані на найближчі вихідні матчі 19-го туру не відбудуться", – уточнив співрозмовник.

Весняна частина чемпіонату в Прем'єр-лізі повинна була стартувати цього тижня. Матчі 19-го туру УПЛ попередньо заплановані на 25-28 лютого.

До слова, раніше стало відомо про плани Міністерства спорту скасувати всі спортивні змагання на найближчі 30 днів.

Крім того, президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував чутки про можливе призупинення чемпіонату України.

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УПЛ Футбол Надзвичайний стан
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