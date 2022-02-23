Надзвичайний стан. УПЛ вирішила призупинити футбольний чемпіонат
Керівництво української Прем'єр-ліги визначилося з долею найближчих турів футбольної першості в зв'язку із запровадження надзвичайного стану на території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.
Українська Прем'єр-ліга в четвер, 24 лютого, оголосить про призупинення футбольних змагань. Це рішення продиктоване оголошенням надзвичайного стану в країні.
За словами джерела, чемпіонат України з футболу буде призупинений на один місяць.
"Тобто заплановані на найближчі вихідні матчі 19-го туру не відбудуться", – уточнив співрозмовник.
Весняна частина чемпіонату в Прем'єр-лізі повинна була стартувати цього тижня. Матчі 19-го туру УПЛ попередньо заплановані на 25-28 лютого.
До слова, раніше стало відомо про плани Міністерства спорту скасувати всі спортивні змагання на найближчі 30 днів.
Крім того, президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував чутки про можливе призупинення чемпіонату України.