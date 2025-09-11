ua en ru
Чт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Яремчук вернулся в Украину: заявление "Олимпиакоса"

Пирей, Четверг 11 сентября 2025 19:05
UA EN RU
Яремчук вернулся в Украину: заявление "Олимпиакоса" Фото: Роман Яремчук еще не сыграл ни одного матча в текущем сезоне (x.com/olympiacosfc)
Автор: Андрей Костенко

Украинский форвард греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук вернулся в Украину. Он не сыграет в ближайших поединках своей команды, в том числе - и на старте Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazzetta.gr.

Разрешение от клуба

Яремчук получил травму во время предсезонной подготовки с "Олимпиакосом" и пропустил старт сезона. Форвард также не смог восстановиться к матчам сборной Украины в отборе к ЧМ-2026.

По данным греческого СМИ, футболист получил разрешение от клуба отправиться после международной паузы в Украину, где он продолжит лечиться.

Украинец в последний раз выходил на поле 2 августа в товарищеском поединке с нидерландским "Херенвеном". Несколько попыток возобновить тренировки завершились неудачей из-за дискомфорта, поэтому возвращение на поле пришлось отложить.

На данный момент Яремчук пропустил семь матчей "Олимпиакоса" и два поединка сборной Украины.

Заявление медицинской службы

Медицинская служба греческого клуба сделала заявление, что Яремчук точно не сыграет в очередном туре местной Суперлиги против "Пансерраикоса" (13 сентября) и на старте основного раунда Лиги чемпионов - против кипрского "Пафоса" (17 сентября).

В клубе признают, что даже после полного восстановления Роману потребуется время для выхода на оптимальную форму.

Яремчук вернулся в Украину: заявление &quot;Олимпиакоса&quot;

Роман Яремчук - автор "золотого дубля" в Греции (фото: instagram.com/r.yaremchuk)

Яремчук в "Олимпиакосе": что известно

Яремчук присоединился к "Олимпиакосу" в июле 2024 года. Он сыграл за клуб 33 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал четыре ассиста.

По итогам прошлого сезона украинец сделал в Греции "золотой дубль", став чемпионом и обладателем Кубка страны.

Ранее мы писали, что Ванат прошел посвящение в игроки "Жироны" и узнал дату дебюта.

Также читайте и смотрите, как украинец принес победу "Барселоне" на юношеском клубном ЧМ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол
Новости
Шмыгаль сделал заявление о растущем уровне мобилизации в Украине за последний год
Шмыгаль сделал заявление о растущем уровне мобилизации в Украине за последний год
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России