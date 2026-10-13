Рекордный объем GTA 6: хакеры угрожают слить тестовый билд на 200 ГБ

Проблемы для консолей: карта стала вдвое больше и существует угроза слива билда

Масштабы нового проекта Rockstar уже заранее впечатляют: карта штата Леонида и города Вайс-Сити примерно вдвое больше игрового мира GTA 5 и отличается высоким уровнем детализации.

Для сравнения, обновленная версия GTA 5 на PlayStation 5 занимает около 95 ГБ, а на ПК - 105 ГБ.

Если размер новой части действительно превысит 200 ГБ, это не станет беспрецедентным случаем для индустрии (некоторые части Call of Duty уже пересекали эту отметку), однако заставит многих геймеров увольнять память на консолях или задумываться о покупке дополнительных SSD.

GTA 6 будет reported be over 200GB in size. Cyberleek claims full playable development build is 200+GB. https://t.co/egPV9es2pn — GTA 6 Info (@GTASixInfo) Октябрь 12, 2026

Отметим, что хакеры из Cyberleek угрожают слить рабочий билд в открытый доступ, если криптовалютный мемкоин их группы достигнет рыночной капитализации в 30 миллионов долларов.

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Оптимизация сжатия и дата старта предварительной загрузки

Эксперты отмечают, что размер версии от разработчиков не всегда отражает итоговый вес игры на релизе. Тестовые сборники обычно содержат дополнительные инструменты, служебные файлы и не зажатые текстуры.

При подготовке цифрового релиза разработчики используют алгоритмы сжатия и оптимизируют ресурсы для уменьшения объема загрузки.

Напомним - официальный релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября.

Чтобы сгладить нагрузку на сеть для пользователей с медленным интернетом или лимитированным трафиком, Rockstar предусмотрела предварительную загрузку игры, которая начнется 12 ноября - за неделю до официального старта продаж.