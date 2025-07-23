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Рекордный гонорар Усика за бой-реванш с Дюбуа: сколько и куда пойдет

Усик получит сумасшедший гонорар за бой с Дюбуа и часть пойдет Украине (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Александр Усик, одержав победу над Даниэлем Дюбуа не только вписал свое имя в историю мирового бокса, но и получил рекордный гонорар, превышающий 130 миллионов долларов. Однако значительная часть этой суммы не останется в кармане спортсмена - по закону, боксера ожидают солидные налоговые выплаты.

Сколько Александр Усик должен уплатить налогов в Украине и какая сумма от выигрыша останется боксеру, рассказывает РБК-Украина.

Сколько Усик получил за бой с Дюбуа

Гонорар Усика за реванш с Даниэлем Дюбуа в Лондоне оценили в 132,28 миллиона долларов.

Стоит отметить, что общий призовой фонд поединка составил примерно 203,5 миллиона долларов, с распределением 65% в пользу Александра Усика, и 35% - Дюбуа (то есть более 71 млн долларов)

Сколько налогов должен заплатить Усик

Поскольку Александр Усик является налоговым резидентом Украины, он обязан со своего выигрыша уплатить налоги. А именно:

НДФЛ - 23,81 млн долларов (994,6 млн гривен)

Военный сбор - 6,6 млн долларов (275,7 млн гривен)

Итого - 30,41 млн долларов (1,27 млрд гривен) и эти деньги пойдут в бюджет Украины.

После всех отчислений украинский боксер получит "чистыми" около 101,87 млн долларов (4,25 млрд гривен).

Дополнительные расходы

Кстати, из гонорара Усика должны быть отчислены не только налоги, есть и еще расходы на организацию поединка.

Например, промоутерские сборы, выплаты команде (тренеры, менеджмент), правовые, страхование, логистика.

По некоторым подсчетам, это уменьшит сумму еще примерно на 4-5 млн долларов.

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При написании материала были использованы источники: The Guardian, BoxingScene, Givemesport, TalkSport.

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