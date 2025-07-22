Секрет силы Александра Усика: что он ест перед выходом на ринг

В мире большого спорта не бывает мелочей - все имеет значение, особенно когда речь идет о жизни топового боксера. Для Александра Усика питание - это не просто еда, а стратегический инструмент в подготовке к боям.

РБК-Украина рассказывает, как именно питается перед боем абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.

Кто работает над рационом Александра Усика

Над его рационом работает команда специалистов, в частности диетолог-эндокринолог Екатерина Толстикова, которая сопровождает чемпиона даже во время зарубежных поединков.

"Питание - не менее важное, чем тренировки. Ее задача - обеспечить баланс между затратами энергии и ее поступлением, поддержать мышечную массу, вес и иммунитет боксера", - говорит специалист.

Стратегия меняется в зависимости от фазы подготовки, нагрузок и даже результатов анализов, которые Усик сдает ежемесячно.

Что ест Александр Усик перед боем

Рацион Усика - это не про экзотику, а про точность и качество. В его меню привычные для украинцев продукты: крупы, картофель, макароны, овощи, фрукты, ягоды, яйца, рыба, орехи и оливковое масло.

Пропорции четко выверены: 50-60% - сложные углеводы, далее белки и жиры.

В одном из комментариев под фото Екатерина ответила, что в рационе спортсмена "очень много сложных углеводов".

Александр Усик и Екатерина Толстикова (фото: .instagram.com/dr.tolstikova)

Пример блюда: гречка + лосось или тунец + овощи + ягоды + 2-3 яйца + ложка масла + горсть орехов. На перекусы обычно бананы, финики, протеиновые коктейли, иногда даже бутерброды. Запрещённых продуктов нет, всё зависит от задач тренировочного лагеря.

"Сколько энергии спортсмен тратит, столько должен получить. Иначе риск потери формы или даже вреда для здоровья", - объясняет диетолог.

Все от завтрака до ужина рассчитывается с ювелирной точностью.

Такой подход позволяет Усику оставаться в топовой форме, сохранять выносливость, силу и гибкость даже в самой высокой весовой категории.