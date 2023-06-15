Рекордный рост акций: компания Tesla подорожала более чем на 200 млрд долларов

В ходе этой серии акции Tesla выросли более чем на 40%, что повысило ее рыночную стоимость примерно до 814 млрд долларов.

Прирост рыночной капитализации составил почти 240 млрд. Это больше, чем полная стоимость японской компании Toyota, которая является второй по стоимости автопроизводителем по всему миру.

Отмечается, что акции стали расти после принятия американскими автопроизводителями Ford и General Motors системы зарядки Tesla. Это фактически ставит 60% рынка электромобилей в США в соответствие к стандартам зарядки в Северной Америке (NACS), используемым Tesla.

Благодаря этой серии акций соотношение цены и прибыли компании значительно превосходит других автопроизводителей.

Новинки от Tesla

Илон Маск заявил, что Tesla, по всей вероятности, запустит технологию полного автономного управления уже в этом году. Отмечается, что это позволит компании получить сверхприбыль.

Tesla продает опцию автономного вождения и "умной парковки" за 15 тысяч долларов.