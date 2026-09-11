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БЭБ изменит модель работы с экономическими преступлениями: что известно

14:44 11.09.2026 Пт
2 мин
Аналитики Бюро решили выявлять схемы еще до их возникновения и улучшить условия для предпринимателей
aimg Сергей Новиков
БЭБ изменит модель работы с экономическими преступлениями: что известно Заместитель Директора БЭБ Павел Будзыган (кадр по видео)
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Бюро экономической безопасности Украины изменяет подход к работе с экономическими правонарушениями – от реакции на уже совершенные преступления до системного анализа рисков и их предупреждения. В Бюро заявляют, что одним из ключевых элементов новой модели станет регулярное взаимодействие с бизнесом.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на слова заместителя Директора БЭБ Павла Буздыгана во время открытого интервью на XI Международном форуме по защите бизнеса.

Нужно взаимодействие с бизнесом

По его словам, Бюро анализирует отдельные сегменты экономики, чтобы выявлять потенциальные риски и вместе с представителями рынка нарабатывать решения по их устранению.

"Для нас взаимодействие с бизнесом – это инструмент экономической безопасности. Бизнес точно знает рынок глубже. Он понимает происходящие внутри каждого направления тенденции и какие преступные схемы могут стать передовыми", – отметил Буздыган.

Таким образом, БЭБ декларирует реформирование и переход к проактивной работе: выявление уязвимостей на отдельных рынках должно происходить до того, как они превратятся в масштабные схемы экономических правонарушений.

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Досудебное урегулирование нарушений

Также, по словам Будзыгана, одним элементом новой модели может стать досудебное урегулирование налоговых правонарушений.

БЭБ предлагает предоставить предприятиям возможность добровольно возместить нанесенный государству ущерб и уплатить штраф еще на этапе досудебного расследования.

По предложенному подходу это можно будет сделать без уведомления о подозрении и привлечении предприятия к уголовной ответственности.

Заместитель директора БЭБ также наметил стратегические приоритеты БЭБ на 2026-2028 годы. Среди них – аттестация работников, цифровизация процессов и формирование новой команды Бюро.

Ранее мы рассказывали, как из-за ошибки в контрагенте можно оказаться на допросе в БЭБ .

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