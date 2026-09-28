Подпольные цеха и "безумные скидки": как фейковая парфюмерия находит покупателей в Украине

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материалы правоохранительных органов и данные профильных экспертов рынка.

Подпольное производство и продажа через интернет

Подпольное производство парфюмерии мировых брендов в Украине – не редкость.

Очередное масштабное производство правоохранители разоблачили недавно в Харьковской области.

Правоохранители разоблачили подпольное производство духов в Харьковской области (фото: t.me/prokuratura_kharkiv)

В ходе обысков полиция изъяла около 130 тонн контрафактной продукции и товаров, связанных с ее изготовлением, общей стоимостью более 235 млн грн. Речь идет о более чем 560 тысячах флаконов, концентратах ароматов, спирте, таре, упаковке, этикетках, оборудовании для розлива и прочем.

По данным следствия, организаторы наладили полный цикл производства – от изготовления парфюмерной жидкости до фасовки, маркировки известными торговыми марками и последующей продажи.

Харьковщина – не единственный регион, где правоохранители разоблачают нелегальное производство парфюмерии. Подобные подпольные цеха периодически выявляются в разных областях Украины.

Это свидетельствует о том, что рынок контрафакта давно вышел за пределы единичных случаев продаж нескольких коробок поддельных духов.

Подпольное производство контрафактных духов в Украине приобрело масштабы рынка (фото: t.me/prokuratura_kharkiv)

Но как все эти флаконы находят своих покупателей?

Ответ прост – через интернет. Достаточно один раз поинтересоваться в сети парфюмерией DIOR, CHANEL, Tom Ford или другого известного бренда, и лента соцсетей очень быстро наполнится предложениями "суперцен", "ликвидаций", "остатков со склада" и других невероятно выгодных акций.

В последнее время особенно активно рекламируется "распродажа остатков" Beauty Free.

Причина, которую предлагают потенциальным покупателям, звучит максимально убедительно на фоне сегодняшней реальности: из-за регулярных обстрелов Борисполя и рисков складской инфраструктуры якобы нужно срочно переместить запасы в более безопасные регионы Украины. А чтобы не перевозить весь товар, его предлагают быстро распродать по специальным ценам.

Чаще всего рекламируется "распродажа остатков" Beauty Free (скриншот)

В рекламных роликах фигурируют известные ароматы CHANEL, DIOR, Tom Ford и других мировых брендов, а дополнительным стимулом становятся призывы спешить, пока остатки еще есть.

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Цинизм этой истории именно в том, что для продажи используется реальная беда. Российские ракеты и дроны действительно уничтожают склады, производства и другую инфраструктуру, заставляя украинский бизнес эвакуировать запасы и нести огромные убытки.

Погибают и получают ранения люди. И на этом фоне кому-то приходит в голову превратить обстрелы в убедительную причину для того, чтобы покупатель отдал деньги за якобы люксовый аромат.

На самом деле объяснения типа "ликвидируем магазин", "срочно освобождаем склад", "распродаем конфискат" или "продаем остатки из-за форс-мажора" - старый прием интернет-мошенников. Чрезвычайные обстоятельства должны оправдать чрезвычайно низкую цену и не оставить покупателю времени на размышления.

Поддельная парфюмерия может иметь разное происхождение. Часть производится в нелегальных цехах непосредственно в Украине. Часть попадает на наш рынок из-за границы, в том числе из Турции и ОАЭ.

По словам специалистов, часто такие товары называют "лицензионными" и продают в разы дешевле. Но на самом деле это слово ничего не доказывает.

Если продавец ссылается на лицензию, он должен быть четко объяснить, кто именно является правообладателем, кто имеет право производить конкретный продукт и откуда товар попал в Украину. Просто надпись на сайте или слова менеджера не превращает подделку в оригинал.

Продажа духов-подделок "процветает" в интернете (скриншот)

А главное, что следует запомнить: всемирно известные бренды не выдают лицензии на производство или разлив продукции. Никому и некогда.

Поэтому первое правило покупателя – не верить в "люксовые духи по демократическим ценам" лишь потому, что этому придумали красивое объяснение.

Второе – проверять самого продавца. Есть ли понятная информация о компании? Указаны ли реальные контакты, условия возврата, документы на товар? Можно ли получить обычный расчетный документ? Если сайт выглядит сомнительно, продавец скрывается за анонимными страницами, а деньги предлагают перевести на ФЛП – лучше не рисковать. Ведь между подпольным цехом и покупателем сегодня может быть всего несколько кликов.

Поэтому покупателю онлайн не нужно становиться детективом и проверять всю историю каждого флакона. Следует начать с базовых вещей: кто продает товар, есть ли у продавца реальные контакты, чек и понятные условия возврата, а может ли он подтвердить происхождение продукции.

К примеру, в BROCARD подчеркивают , что сеть работает с официальными импортерами и дистрибьюторами брендов. Это как раз тот критерий, на который следует обращать внимание, выбирая, где покупать духи онлайн.

Ведь перед покупкой стоит спросить себя не только "где подешевле?", но и "кто мне это продает и что именно я получу за свои деньги?".