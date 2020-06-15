Рекордний хабар в історії України та скасування рейсів МАУ: новини за вихідні

Колаж РБК-Україна

В Україні затримано трьох осіб за фактом рекордного хабара, Кабмін скасував пробне ЗНО, МАУ припинила продаж квитків на майже всі рейси до 1 серпня. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 13-14 червня, - в матеріалі РБК-Україна

Кабмін скасував пробне ЗНО і залишив кінотеатри закритими

Кабінет міністрів скасував пробне ЗНО і залишив кінотеатри закритими через поширення коронавірусу в Україні. Крім того, іноземці не зможуть перетинати кордон без поліса страхування витрат на лікування COVID-19.

Про це в суботу на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК-Україна.

Раніше в Україні було встановлено новий антирекорд щодо захворюваності на COVID-19, а число заражених перевалило за 30 тисяч.

Рекордний хабар в історії України: затримані троє осіб

За фактом рекордного хабаря в 6 мільйонів доларів керівництву НАБУ та САП затримали трьох осіб. Кошти пропонували довірені особи екс-міністра уряду Азарова Миколи Злочевського.

5 млн доларів пропонували за закриття справи і ще 1 – посередникам.

Перший заступник начальника податкової Києва Микола Ільяшенко, який фігурує у справі, відсторонений від обов'язків. Крім того, призначено перевірку столичної податкової.

МАУ скасувала майже всі авіарейси до серпня

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) припинила продаж квитків на майже всі рейси до 1 серпня. У розкладі авіакомпанії лишилося 3 внутрішні напрямки.

Про це свідчить розклад авіакомпанії.

Зараз неможливо придбати квитки на всі міжнародні рейси, крім Лондона. До серпня також скасували більшість внутрішніх рейсів, які авіакомпанія планувала відновити з 15 червня.

В Одесі від інсульту померла учасниця ультрамарафону

В Одеській лікарні від інсульту померла учасниця збірної команди України з добового бігу Катерина Катющева. Дівчина брала участь в ультрамарафоні "Ультра-Трейл Куяльник".

Зазначимо, що спортсментку шукали 8 годин після того, як вона відмітилась на останньому перед фінішем контрольному пункті за 10 км до завершення дистанції. Проте до фінішу вона не дійшла.

Спочатку учасники марафону підозрювали, що дівчину викрали з авто. На пошуки спортсменки було направлено поліцію з кінологами. Згодом стало відомо, що Катерину Катющеву знайшли непритомною, проте доставили до лікарні у свідомості. Спортсменка отримала тепловий удар.

Ізраїль оголосив про початок будівництва "міста Трампа" на Голанах

Ізраїльський уряд переходить до практичних кроків щодо будівництва нового міста на Голанських висотах. Поселення буде названо на честь президента США Дональда Трампа.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає його канцелярія.

Повідомляється, що Нетаньяху привітав введення санкцій США проти Міжнародного кримінального суду в Гаазі. "Трибунал висуває абсурдні звинувачення проти держави Ізраїль, у тому числі скандальне твердження про те, що існування євреїв в центрі нашої батьківщини є військовим злочином. Це суперечить здоровому глузду, це суперечить міжнародному праву і суперечить справедливості", - зазначив прем'єр.

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