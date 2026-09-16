Рекорд в Geekbench 7: новый чип Apple M5 Ultra превзошел топовый AMD

Чип тестировали в составе рабочей станции Mac Studio под управлением MacOS 27.0 с 256 ГБ объединенной памяти.

В синтетических испытаниях процессор набрал 3774 балла в одноядерном режиме и 52516 баллов в многоядерных тестах.

Новый уровень мощности

Процессор M5 Ultra оснащен 36 ядрами, из которых 12 являются суперядрами, а 24 - производительными ядрами. Примечательно, что максимальная тактовая частота чипа при тестировании достигала 4,6 ГГц.

Полученные результаты подтверждают заявления Apple о том, что новый M5 Ultra обеспечивает до 1,3 раза более высокую поточную производительность по сравнению с M3 Ultra .

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Впереди 96-ядерного флагмана AMD

Показатель в 52516 баллов приближает M5 Ultra к мощным процессорам для рабочих станций на рынке:

AMD Ryzen Threadripper Pro 9985WX на 64 ядра набрал 56118 баллов, что всего на 6,4 процента больше результата Apple.

AMD Ryzen Threadripper Pro 9995WX на 96 ядер и 192 потока показал результат в 50 911 баллов.

Таким образом, 36-ядерный чип от Apple оказался примерно на 3 процента быстрее 96-ядерного флагмана AMD в этом конкретном испытании. Кроме того, M5 Ultra опередил ряд двухпроцессорных серверных систем на базе AMD EPYC.

Что это значит для рынка?

Высокий результат в Geekbench 7 не означает автоматического преимущества M5 Ultra во всех рабочих задачах, поскольку этот тест относительно короткий и не всегда масштабируется на большое количество ядер.

Со всем тем показатели 36-ядерного Mac Studio демонстрируют реальную конкурентную угрозу для традиционных высокопроизводительных рабочих станций и серверов.

Также, считают аналитики, эти тесты задают высокую планку для будущего поколения чипов M7 Ultra, которое должно получить поддержку до 1,5 терабайта объединенной памяти.