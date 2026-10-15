Рекорд в 1411 уязвимостей: Microsoft выпустила глобальный патч для Windows

Стремительный рост количества ошибок: как на это влияет ИИ?

Указанное количество исправлений стало беспрецедентным для технологического гиганта.

Для сравнения, в октябре 2025 года Microsoft выпустила патчи для менее 180 уязвимостей, и тогда это считалось немалым обновлением.

Стремительный рост количества багов наблюдается с середины этого года: 206 в июне, 570 в июле, 400 в августе и 966 в сентябре.

Эксперты объясняют это активным применением ИИ-моделей. Злоумышленники используют ИИ для более быстрого создания хакерских инструментов, тогда как компании с помощью ИИ-алгоритмов оперативно обнаруживают эти "дыры".

Именно такой "проблемный тандем", по словам разработчиков, существенно сокращает цикл выпуска обновлений.

Октябрьский патч закрывает следующие категории угроз:

Повышение привилегий : 677 уязвимостей.

: 677 уязвимостей. Удаленное исполнение кода : 317 уязвимостей.

: 317 уязвимостей. Раскрытие информации : 254 уязвимости.

: 254 уязвимости. Отказ в обслуживании (DoS) : 73 уязвимости.

: 73 уязвимости. Обход функций безопасности : 40 уязвимостей.

: 40 уязвимостей. Спуфинг (подмена данных): 28 уязвимостей.

Кроме того, 70 исправленных ошибок получили статус "критических", а еще 348 багов Microsoft закрыла ранее в этом месяце для продуктов Azure, Mariner и других сервисов.

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Zero-day: какие уязвимости исправили?

Особую опасность представляют три пробела типа zero-day.

Одна из них под кодом CVE-2026-96951 размещена в компоненте Windows Shell. Она позволяет обходить защитные барьеры и получать несанкционированный доступ к системе через сеть - этот пробел хакеры уже активно использовали для атак.

Остальные две уязвимости нулевого дня были публично раскрыты еще до официального выпуска патча:

CVE-2026-108398: пробел во фреймворке .NET, которая позволяет обходить ограничения Windows Defender Application Control и запускать посторонний код без ведома пользователя.

CVE-2026-92707: уязвимость типа "отказ в обслуживании" в библиотеке MessagePack-CSharp.

Специалисты по кибербезопасности призывают пользователей Windows немедленно проверить наличие обновлений - это можно сделать через системное меню "Параметры" и установить их для защиты ПК от потенциальных атак.