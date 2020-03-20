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На реконструкцію української ГТС витратять майже 40 млрд гривень

Новини » Економіка     20.03.2020 - 15:37
На реконструкцію української ГТС витратять майже 40 млрд гривень
Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Десятирічний план затверджений регулятором

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила План розвитку газотранспортної системи на 2020-2029 роки яким передбачено витрати на інфраструктуру ГТС України в розмірі 38,7 млрд грн (без ПДВ). Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Оператор ГТС України".

Згідно з документом, за 10 років компанія витратить на інфраструктуру ГТС 38 718 млн грн без ПДВ. Зокрема, у 2020 році - 1 493 млн грн, у 2021-2022 роках - 19 699 млн грн, у 2023-2029 роках - 17 526 млн грн.

Найбільшими проектами стануть масштабні реконструкції компресорних станцій: КС "Бар", "Яготин", КС "Диканька", "Бердичів", "Олександрівка", "Комарно", "Красилів", "Ужгород", "Долина" та "Богородчани". Також буде проведена капітальна модернізація близько 100 газорозподільних станцій (ГРС) у всіх регіонах України.

Як повідомляло РБК-Україна, у березні 2020 року "Оператор ГТС України" протранзитував перші обсяги газу по маршруту Угорщина - Словаччина на замовлення німецького трейдера.

Нагадаємо, ТОВ "Оператор ГТС України" та словацький оператор ГТС Eustream a.s. запустили віртуальний реверс газу з 1 березня 2020 року.

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