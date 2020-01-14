"Нафтогаз" сплатив "Оператору ГТС України" за січневий транзит російського газу

Фото: ГТС ("Нафтогаз")

"Нафтогаз" виступає посередником між "Газпромом" і "Оператором ГТС України"

Компанії групи "Нафтогаз" перерахували ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" близько 4 млрд грн у якості передоплати за транзит газу та інші послуги. Про це повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як зазначив Макогон, "Оператор ГТС України" отримав три суми, найбільша з яких місячна передплата за транзит, згідно з тарифами, затвердженими НКРЕКП.

За його словами, "Нафтогаз" сплатив з розрахунку транзиту 178 млн кубометрів на добу. "Ми отримали цю плату в повному обсязі - кілька мільярдів гривень", - сказав він.

Крім того, компанія отримала від "Нафтогазу" гроші за внутрішнє транспортування, оскільки НАК є постачальником газу для ТКЕ і населення, а також гроші від "Укргазвидобування" як передоплату за транспортування видобутого газу.

"Найголовніше, що вони нам платять за 178 млн кубометрів на добу, хоч ми і качаємо менше. Більше того, ми навіть економимо на паливному газі, деякі агрегати нам не треба включати", - додав глава ОГТСУ.

За його словами, зафіксована в контракті на 2020 рік річна потужність в обсязі 65 млрд куб. м є рівномірним потоком протягом року - 178 млн куб. м на добу.

"Якщо "Газпром" захоче більше, то він подасть заявку "Нафтогазу", і той може додатково придбати квартальні, місячні або добові потужності, але вони будуть з підвищують коефіцієнтами, які затверджені НКРЕКП. Відповідно, такі ж підвищувальні коефіцієнти виставляються "Газпрому". Дзеркально. І "Нафтогаз" у всіх випадках отримує свою маржу", - стверджує Макогон.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку 2020 року обсяги транспортування газу з території Росії країни ЄС і Молдови складають близько 35-45 млн кубометрів на добу, що в 5-6 разів менше, ніж у кінці грудня. Через різке падіння транзиту, ГТС України частково перейшла в реверсний режим, а споживачі східних і південних регіонів України отримують газ з ПСГ по газопроводу "Союз" в напрямку захід-схід.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт про транзит газу терміном на 5 років. Згідно з протоколом, підписаним на політичному рівні 20 грудня в Мінську, НАК "Нафтогаз України" виступає організатором транспортування газу по території України. Власне транзитом газу з 1 січня 2020 року займається нова компанія "Оператор ГТС України".