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Україна та Словаччина запускають віртуальний реверс газу

Новини » Економіка     28.02.2020 - 10:35
Україна та Словаччина запускають віртуальний реверс газу
Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Віртуальний реверс дозволить зекономити на транзиті газу до кордону

ТОВ "Оператор ГТС України" та словацький оператор ГТС Eustream a.s. запускають віртуальний реверс газу з 1 березня 2020 року. Про це повідомляє пре-служба української компанії.

Як зазначається в повідомленні, реверс буде запущений через точку з’єднання "Вельке Капушани" - "Ужгород".

"На додаток до потужностей точки з’єднання "Будінце", що використовуються для імпорту природного газу в Україну з 2014 року, Eustream і ОГТСУ відповідно до підписаної угоди про взаємодію для точки з’єднання "Вельки Капушани" - "Ужгород" запускають віртуальний реверс (так званий backhaul), тим самим додатково розширюючи словацький коридор для поставок газу в Україну", - заявили в компанії.

За даними Оператора ГТС, починаючи з 1 березня, оператори щоденно пропонують наступну потужність для ринку: 10 млн куб. м на добу (104 ГВтгод на добу).

Потужність віртуального реверсу залежить від наявності фізичного потоку в напрямку Україна-Словаччина, а отже вона є переривчастою і може бути перервана у випадку відсутності потоку в напрямку від України до Словаччини.

Нагадаємо, компанія "Оператор ГТС України" і оператор словацької газотранспортної системи Eustream уклали міжоператорську технічну угоду 31 грудня 2019 року.

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що підписана 31 грудня 2019 року в Брюсселі технічна угода про взаємодію між операторами ГТС України і Словаччини відкриває можливість здійснення віртуального реверсу.

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