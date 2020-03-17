Регулятор знизив тарифи для виробництва тепла на ТЕЦ у 22 містах

Фото: лічильники (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тарифи знижені через здешевлення газу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), змінила тарифи на виробництво теплової енергії для ліцензіатів з виробництва теплової енергії на ТЕЦ. Рішення було ухвалене на засіданні 17 березня, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначається в документі, підставою для зміни тарифів стало здешевлення газу. Зокрема, у лютому НАК "Нафтогаз України" продавав газ для ТЕЦ за ціною 3948,00 грн/тис. куб. м без ПДВ та без урахування тарифів на транспортування і розподіл природного газу

Однак в тарифах на теплову енергію, які набули чинності з 01 січня 2020 року, витрати на паливо розраховані з урахуванням ціни на природний газ на рівні 5500,00 грн за 1000 куб. м.

"Тобто вбачається зниження планованих цін на природний газ у порівнянні з цінами на природний газ, що враховані в розрахунках діючих тарифів на виробництво теплової енергії", - йдеться в документі.

Рішеням регулятора тарифи на виробництво тепла для потреб населення зменшені у більшості міст на 15-20%.

Таким чином, НКРЕКП знизила тарифи на виробництво тепла для наступних компаній

КП БМР "БІЛОЦЕРКІВТЕПЛОМЕРЕЖА";

КП БМР "БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ";

ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ";

ЛКП "ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО" м. Львів;

ДМП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО";

КП "КОМЕНЕРГОСЕРВІС" ДМР;

ТОВ "КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО";

ЛМКП "ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО";

ОКП "МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО";

ПрАТ "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ";

КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" м. Запоріжжя;

АТ "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" м. Чернігів;

ПОКВПТГ "ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО";

ТОВ "РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО";

ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО";

КП "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

КП "ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ";

ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА";

МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО";

КПТМ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

ПрАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО";

ТОВ "ШОСТКИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ".

Нагадаємо, у березні Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи за ознаками зловживання НАК "Нафтогаз України" монопольним становищем на ринках природного газу. Як зазначається в повідомленні АМКУ, починаючи з 1 листопада 2018 року "Нафтогаз" встановлював ціни на природний газ "на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції".

Як повідомляло РБК-УКраїна, НАК "Нафтогаз України" на лютий 2020 року встановив оптову ціну на природний газ для потреб населення, виробників тепла для населення та інших споживачів, яким постачає газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО). Ціна газу складе 3,95 тис. грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 15% менше, ніж в січні 2020 року.