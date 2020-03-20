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На реконструкцию украинской ГТС потратят почти 40 млрд гривен

Новости » Экономика     20.03.2020 - 15:37
На реконструкцию украинской ГТС потратят почти 40 млрд гривен
Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Десятилетний план утвержден регулятором

Национальная комиссия, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила План развития газотранспортной системы на 2020-2029 годы, которым предусмотрены затраты на инфраструктуру ГТС Украины в размере 38,7 млрд грн (без НДС). Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".

Согласно документу, за 10 лет компания потратит на инфраструктуру ГТС 38 718 млн грн без НДС. В частности, в 2020 году - 1 493 млн грн, в 2021-2022 годах - 19 699 млн грн, в 2023-2029 гг. - 17 526 млн грн.

Крупнейшими проектами станут масштабные реконструкции компрессорных станций: КС "Бар", "Яготин", КС "Диканька", "Бердичев", "Александровка", "Комарно", "Красилов", "Ужгород", "Долина" и "Богородчаны". Также будет проведена капитальная модернизация около 100 газораспределительных станций (ГРС) во всех регионах Украины.

Как сообщало РБК-Украина, в марте 2020 года "Оператор ГТС Украины" протранзитировал первые объемы газа по маршруту Венгрия - Словакия по заказу немецкого трейдера.

Напомним, ООО "Оператор ГТС Украины" и словацкий оператор ГТС Eustream a.s. запустили виртуальный реверс газа с 1 марта 2020 года.

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