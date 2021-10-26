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За порадою лікаря. Єлизавета II не поїде на кліматичний саміт

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Вівторок 26 жовтня 2021 20:31
За порадою лікаря. Єлизавета II не поїде на кліматичний саміт Фото: Королева Великобританії Єлизавета II (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Королева Великобританії Єлизавета II не братиме участі в кліматичному саміті. Він пройде на цих вихідних в Глазго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Відповідно до Ради відпочити, Королева виконує легкі обов'язки у Віндзорському замку. Її Величність з жалем вирішила, що вона не поїде в Глазго для участі у вечірньому прийомі COP26 в понеділок, 1 листопада", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що королева Британії розчарована тим, що не зможе бути присутнім на прийомі, проте вона виступить зі зверненням до присутніх делегатів через записане відеозвернення.

За даними видання, Єлизавета II знаходиться в хорошому настрої, продовжує виконувати легкі доручення.

Нагадаємо, раніше Єлизавета II за порадою лікарів провела ніч у лікарні.

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Єлизавета II
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