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Королева Єлизавета II за порадою лікарів провела ніч у лікарні

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Великобританія, П'ятниця 22 жовтня 2021 02:47
Королева Єлизавета II за порадою лікарів провела ніч у лікарні Фото: королева Великобританії Єлизавета II (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Королева Єлизавета II за порадою лікарів провела ніч у лікарні. У палаці заявили, що медичний персонал велів королеві відпочити і її хвороба не пов'язана з COVID-19.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Єлизавета II повернулася до Віндзорського замку в четвер і була, як говориться в повідомленні, "в хорошому настрої".

"Після того, як лікар порадив відпочити протягом декількох днів, королева відвідала лікарню в середу вдень для деяких попередніх досліджень, а сьогодні (четвер) повернулася в Віндзорський замок в обідній час і залишається в хорошому настрої", - заявили в палаці.

Королева залишилася в лікарні з практичної точки зору і її медична бригада проявила обережність. За словами джерела, в четвер Єлизавета II "виконувала деякі легкі обов'язки".

Раніше ми писали, що Єлизавета II скасувала візит до Північної Ірландії через поради лікарів.

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