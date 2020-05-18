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Резніков: представники Донбасу в ТКГ повинні мати суспільну легітимність

Новини » Політика     18.05.2020 - 11:57
Резніков: представники Донбасу в ТКГ повинні мати суспільну легітимність
Фото: Олексій Резніков (facebook.com/alex reznikoff)

Резніков розповів деталі ідеї про запрошення представників ОРДЛО до Контактної групи

Представники окупованого Донбасу в Контактній групі повинні мати суспільну легітимність. На сьогодні обговорюються остаточні критерії, за якими цю легітимність будуть визначати.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, у президента України або голови делегації в Контактній групі для прийняття рішень має бути відчуття, що у представників Донбасу є суспільна легітимність та суспільне визнання. Передбачається, що це можуть бути священики, правозахисники, журналісти, юристи, активісти, представники культури чи спорту.

Резніков підкреслює, що вони мають бути вихідцями з окупованих територій Донецької та Луганської областей, бути прописаними там.

"Ми зараз обговорюємо, в тому числі, остаточні критерії", - зазначив віце-прем'єр.

Він також підкреслив, що в Контактну групу можуть запросити обраних у 2010 році мерів та інших представників місцевої влади, оскільки з точки зору законодавства, всі місцеві ради там, обрані на останніх легітимних виборах, досі легітимні.

"У них всіх є представницький мандат, і він не закінчився. Всі ці люди можуть продовжувати виконувати свої обов'язки до проведення нових законних місцевих виборів та обрання нових представників місцевої влади", - пояснив Резніков і додав, що Київ не буде враховувати думку інших сторін при відборі таких представників.

Нагадаємо, раніше Резніков заявляв, що запрошені від ОРДЛО в Контактну групу Владислав Дейнего і Наталія Ніконорова мають російське громадянство. При цьому ці представники окупаційної адміністрації беруть участь у роботі підгруп вже протягом декількох років і, крім того, з точки зору українського законодавства залишаються громадянами України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Консультативна рада при Контактній групі не була створена, оскільки учасники мирного процесу не досягли домовленостей. Спочатку планувалося, що представники ОРДЛО будуть працювати у цій раді.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України ДонбасАлексей РезниковКонтактная група
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