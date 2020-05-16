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Прокуратура почала розслідувати примусову "націоналізацію" на окупованому Донбасі

Новини » Політика     16.05.2020 - 06:58
Прокуратура почала розслідувати примусову "націоналізацію" на окупованому Донбасі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Громадян просять повідомляти правоохоронців про злочинні дії окупантів

Прокуратура Донецької області розпочала розслідування примусової націоналізації підприємств на окупованій території області. Йдеться про реєстрацію підприємств у так званих податкових органах "ДНР".

Як передає РБК-Україна, про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

Зокрема повідомляється, що досудове розслідування встановило: представники адміністрації "ДНР" на тимчасово окупованій території Донецької області прийняли "Тимчасове положення про податкову систему "ДНР". Цим "документом" започатковано обов’язкову реєстрацію підприємств різної форми власності у "податкових органах" псевдореспубліки.

"Окрім цього, у березні 2017 року для підприємств з українською юрисдикцією запроваджено так зване "зовнішнє управління". Внаслідок цих злочинних дій держава, а також органи місцевого самоврядування і окремі підприємці фактично позбавлені можливості реалізувати право власності на належне їм майно", - додали в прокуратурі.

Також наголошується, що такі дії окупаційних адміністрацій, підтримуваних Росією, є порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Зокрема, йдеться про статті 48, 52 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій (у них говориться про захист жертв міжнародних збройних конфліктів).

"Прокуратура Донецької області розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)... Громадяни, які постраждали від злочинних дій, можуть звернутись до прокуратури Донецької області за адресою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 6 або надіслати звернення на електронну пошту: priom_gromad@don.gp.gov.ua", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, за даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, окупаційні адміністрації окремих районів Донбасу готують масові скорочення шахтарів.

Додамо, президент України Володимир Зеленський зняв санкції з шести організаторів "виборів" на Донбасі.

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України ДонбасДНРнационализация
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