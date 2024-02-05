Штрафы за нарушение ПДД: как правильно обжаловать и стоит ли это делать

Оплачивать штраф – дело малоприятное, и этого тем более не хочется делать, если ваша вина, так сказать, сомнительна. Но вопрос этот многоплановый, и о нем следует поговорить в деталях.

О том, стоит ли обжаловать штраф о нарушении ПДД, и как это все же следует делать, читайте в материале РБК-Украина .

Гамма административных наказаний за нарушение Правил дорожного движения в Украине разнообразна – как в денежном выражении, так и в организационном. Соответственно, отдельно придется рассматривать алгоритмы обжалования штрафа и вообще целесообразность данной процедуры.

Превышение скорости

Самый распространенный вид нарушений (и соответственно наказаний) ПДД в Украине – превышение скорости, ”оформленное” камерами фиксации правонарушений. С одной стороны, этими устройствами "украшена" вся территория страны, а с другой, именно в этом сегменте государство установило водителям-нарушителям существенную льготу.

Следовательно, если водитель получил постановление о наложении на него штрафа за превышение (почтовое письмо, сообщение в кабинете на сайте Главного сервисного центра МВД или в приложении “Дія”), он имеет 10 суток на оплату штрафа, причем ставка будет льготная – скидка 50% (ст.300-1 КУпАП). За эти же 10 дней водитель может обжаловать это постановление в высшем органе полиции (у высшего должностного лица) или в суде. (Напомним, что полный штраф составляет 340 – 1700 – 3400 грн в зависимости от цифры превышения и последствий.)

Если штраф не оплачен, через 10 дней дело передают в исполнительную службу, которая арестует счета и имущество нарушителя и будет пытаться в течение 30 дней взыскать с него уже не менее 1050 грн – вместе с так называемыми исполнительными расходами.

Теперь об обжаловании. Как показывает опыт практикующих адвокатов, оспаривать постановление в полиции особого смысла нет – результат чаще всего бывает нулевым. При этом повторить попытку в суде уже не получится. Плюс "полицейского" варианта – он бесплатный.

А в суде помимо затрат времени на походы собственно в суд и консультации, обжалование потребует денег. Судебный сбор за обращение в суд первой инстанции с иском об отмене постановления – 537 грн. Если решение первой инстанции вас не удовлетворит, в апелляции судебный сбор составит 805 грн. Если и здесь неудача, кассационная жалоба будет стоить заявителю еще 1074 грн. И, конечно, это без гарантии, что вас освободят от наказания.

Однако, в случае удовлетворения иска потраченные деньги возвращаются водителю. Но сравнивать все эти риски и расходы в большинстве случаев следует со стартовым штрафом в 170 грн, который, напомним, нужно оплатить в первые 10 суток.

Штрафы от полицейских

Если выше мы говорили об обжаловании штрафов, наложенных в результате так называемой автоматической фиксации нарушений, то с постановлениями от реальных патрульных картина несколько иная. Главное отличие в том, что здесь уже речь может идти о нарушениях, за которые предусмотрены штрафы в тысячи и десятки тысяч гривен.

Существенный момент – при фиксации нарушений полицейским штраф нужно уплатить в течение 15 суток (ст.307 КУоАП). И никаких скидок уже не предусмотрено. Как и в первом случае, платить штраф не нужно, пока не будет решения суда или ответа из отделения полиции, куда вы пожаловались. В иске ответчиком нужно указывать не лично оштрафовавшего вас сотрудника (хотя его данные тоже нужны), а орган Нацполиции, в котором он служит.

Орган, рассматривавший жалобу водителя, выносит решение, где оспариваемое постановление о штрафе признается противоправным. Важный момент: получение вами этого решения. Считается, что оно должно быть отправлено истцу почтой или "средствами электронной связи". Этот момент следует уточнить заблаговременно, поскольку не во всех госучреждениях хорошо отлажена работа с бумажной почтой.

Если постановление о штрафе было отменено

Если положительное решение об обжаловании штрафа принято судом, его копия должна быть отправлена в полицию, чтобы та внесла аннуляцию постановления в свои базы. Этот момент тоже стоит проверить, чтобы не получилось, что отмена постановления “не дошла” до полицейских баз и чтобы вам не “включились” дальнейшие карательные санкции.

Кстати, если все в порядке, отмененное нарушение не будет вам засчитываться в так называемые "меры повторности". Имеются в виду нарушения, наказание за которые при повторном совершении ужесточается.

Если коротко

Спорить с государством – очень непростое дело, даже если на самом деле вы безоговорочно правы. Поэтому получив штраф, оставьте эмоции и действуйте рационально: часто для кошелька и для нервов будет дешевле заплатить эти деньги и забыть о них. Тем более что для принятия предварительного решения сегодня не обязательно направляться в адвокатскую контору, а достаточно получить консультацию (платную или безвозмездную) онлайн или по телефону. И пусть ваши кровные гривны будут заплачены "ни за что", спишите эту сумму из семейного бюджета, скажем, как расходы на безопасность движения. Ну а если нарушение, в котором вас обвиняют, карается весомой суммой, то чтобы не проиграть, лучше заручиться поддержкой профессионального юриста.