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Регуляторная служба не согласовала постановление Кабмина о росте цены на газ

Новости » Энергетика    28.10.2018 - 13:53
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Регуляторной службе заявили, что в Кабмине не придерживались принципов регуляторной политики

Государственная регуляторная служба не согласовала проект постановления Кабинета министров о росте тарифов на газ для населения в три этапа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт службы.

В опубликованном решении говорится, что служба получила данный проект постановления 18 октября, а правительство приняло его уже на следующий день. Также сообщается, что служба уже согласовывала постановление с таким же названием, однако предложенный 18 октября проект отличается от ранее согласованного.

В частности, в документах отсутствует анализ регуляторного влияния постановления на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства, а также обоснование соответствия проекта принципам регуляторной политики. Кроме того, в Регулуяторной службе отмечают, что указанная редакция не соответствует достигнутым ранее сбалансированным соглашениям между участниками рынка природного газа.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины опубликовал решение о специальных обязательствах "Нафтогаза" с повышенной ценой на газ, в котором рассчитан рост тарифов до 1 мая 2020 года.

19 октября украинское правительство на внеочередном заседании приняло решение повысить цену на газ для населения.

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