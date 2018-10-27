Ціна газу в Україні зросте до ринкового рівня до 2020 року

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Опубліковано рішення уряду про спецобов'язки "Нафтогазу" із підвищеною ціною на газ

Кабінет міністрів України опублікував рішення про спецобов'язки "Нафтогазу" із підвищеною ціною на газ, у якому розраховано зростаня тарифів до 1 травня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну постанову уряду.

Зокрема, у постанові № 867 від 19 жовтня 2018 року говориться, що ціна на газ для населення зростатиме в три етапи.

Як повідомляє DW, починаючи з 2020 року тарифи досягнуть ринкового рівня. Так, із 1 листопада 2018 року по 1 травня 2019 року ціна на газ разом з ПДВ, витратами на транспортування та надбавками облгазів становитиме для населення 8550 гривень за 1 тис. кубічних метрів.

Після цього до 31 грудня 2019 року ціна на газ складе приблизно 9851 гривню за тисячу кубічних метрів. А з 1 січня 2020 року газ для населення коштуватиме приблизно 12,3 тисячі гривень.

Нагадаємо, 19 жовтня Кабмін на позачерговому засіданні вирішив підвищити ціну на газ для населення. Як повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%.

Згодом прем'єр зауважив, що виключає подальше зростання тарифів на газ протягом поточного опалювального сезону.