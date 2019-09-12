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НБУ назвав зміни на фінансовому ринку після ухвалення закону про "спліт"

Новини » Економіка    12.09.2019 - 15:16
НБУ назвав зміни на фінансовому ринку після ухвалення закону про "спліт"
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

НБУ та НКЦПФР розділять повноваження Комісії з фінансових послуг

Ухвалений Верховною радою закон про "спліт" передбачає ліквідацію Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) та розподіл повноважень з регулювання фінансового ринку між Національним банком (НБУ) та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Про це йдеться в роз'ясненні НБУ.

Зокрема, НБУ стане регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій, а НКЦПФР регулюватиме недержавні пенсійні фонди та фонди фінансування будівництва.

"Спліт розширює можливості НБУ для реалізації мандату зі забезпечення фінансової стабільності. Він дає нам змогу довести до логічного завершення реформу фінансового сектору, не обмежуючись виключно банками і поширюючи вимоги щодо прозорості, надійності та ефективності і на небанківський фінансовий сектор", - наголосив голова НБУ Яків Смолій.

Як нагадали в НБУ, ухвалення цього закону було однією з ключових вимог міжнародних партнерів України.

Закон передбачає перехідний період, упродовж якого відбуватиметься передача функцій від Нацкомфінпослуг до НБУ та НКЦПФР. Триватиме він до 1 липня 2020 року. До 30 червня включно регулюванням ринку як і раніше займатиметься Нацкомфінпослуг. Уже з 1 липня 2020 року ця функцію виконуватиме Національний банк.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 12 вересня ухвалила закон про "спліт"- "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг".

Рада Національного банку України (НБУ) під час свого засідання 10 вересня ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2020 рік і середньострокову перспективу. Згідно із затвердженими Основними засадами, ціллю грошово-кредитної (монетарної) політики залишається підтримання інфляції у середньостроковій перспективі на рівні 5% із допустимим діапазоном відхилень ± 1 в.п., а НБУ може використовувати всі законодавчо визначені засоби грошово-кредитної політики.

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