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Прибуток українських банків зріс на початку року більш ніж на 20%

Новини » Економіка     24.02.2020 - 14:45
Прибуток українських банків зріс на початку року більш ніж на 20%
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Банківський сектор почав новий рік з високих показників

У січні 2020 року прибуток українських банків становив 6,6 млрд грн, що на 22% більше, ніж роком раніше. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

За даними НБУ, основні фактори - висока операційна ефективність та низькі відрахування у резерви. Доходи банків зросли на 12% до 22,6 млрд грн, тоді як витрати - на 8% до 16 млрд грн.

Фактори зростання банківського прибутку:

  • зростання чистих процентних доходів банків на 4% до 7,3 млрд грн;
  • зростання чистих комісійних доходів банків на 11% до 3,5 млрд грн;
  • позитивний результат від переоцінки та від операцій купівлі продажу - 2,7 млрд грн;
  • низький обсяг відрахувань банками в резерви - 1,3 млрд грн проти 1,8 млрд грн минулого року.

Як повідомляло РБК-Україна, платоспроможні банки України за 2019 рік отримали 59,6 млрд грн чистого прибутку, що в 2,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (22,3 млрд грн). За даними НБУ, доходи банків за січень-грудень 2019 року зросли на 19,5% до 244,4 млрд грн, тоді як витрати - на 1,4% до 184,8 млрд грн. При цьому банки вдвічі скоротили відрахування в резерви (з 23,8 млрд грн до 11,8 млрд грн).

Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, що на два менше у порівнянні з 1 січня 2019 року.

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