НКЦПФР домовилася з Нацкомфінпослуг про поступову передачу повноважень

Фото: НКЦПФР (nssmc.gov.ua)

НКЦПФР стане регулятором недержавних пенсійних фондів та фондів фінансування будівництва.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України (Нацкомфінпослуг) підписали Меморандум про взаємодію і співпрацю задля виконання положень закону про спліт. Про це повідомляє прес-служба НКЦПФР.

В рамках меморандуму регулятори зобов’язалися:

ділитися інформацією та проводити регулярні консультації - для цього створена робоча група з 10 представників регуляторів, яка координуватиме їх взаємодію на цьому етапі;

узгоджувати діяльність з підготовки проектів регуляторних актів, які стосуватимуться вищезазначених суб’єктів регулювання;

обмінюватися інформацією з кадрових питань, зокрема НКЦПФР надаватиме Нацкомфінпослуг інформацію щодо відкритих вакансій та конкурсів і розглядатиме працівників Нацкомфінпослуг в якості кандидатів на вакантні посади;

організувати передавання НКЦПФР документів, звітів, відомостей, повідомлень та іншої інформації, що була отримана або створена Нацкомфінпослуг в процесі виконання повноважень та функцій;

Нацкомфінпослуг надасть співробітникам НКЦПФР можливість ознайомлення з інформаційними системами, базами даних, програмно-технічними засобами та пов’язаної з ними документації.

Як повідомляло РБК-Україна, ухвалений Верховною радою закон про "спліт" передбачає ліквідацію Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) та розподіл повноважень з регулювання фінансового ринку між Національним банком (НБУ) та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно із законом, з 1 липня 2020 року НКЦПФР стане регулятором недержавних пенсійних фондів та фондів фінансування будівництва.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України (Нацкомфінпослуг) підписали Меморандум про взаємодію і співпрацю для забезпечення реалізації положень закону про "спліт".