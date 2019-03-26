Регулятор виявив порушення ще в чотирьох облгазах Фірташа

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Облгази незаконно донараховують обсяги газу в платіжках

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), під час перевірок виявила порушення на підприємствах "Запоріжгаз", "Львівгаз", "Чернігівгаз", "Чернівцігаз". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали на сайті НКРЕКП.

Згідно з проектами рішень, НКРЕКП має намір на засіданні 29 березня накласти штраф по 850 тис. грн на ці компанії та зобов'язати їх провести перерахунок обсягів споживання газу для побутових споживачів до 18 квітня.

Нагадаємо, НКРЕКП почала перевірки облгазів через завищені платіжки за газ. Перевірки, який триватимуть до середини квітня, стартували у Вінницькій, Волинській, Київській, Івано-Франківській, Харківській, Чернігівській, Закарпатській і Хмельницькій областях.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), за результатами перевірок вже оштрафувала компанії "Вінницягаз", "Волиньгаз" та "Київоблгаз"