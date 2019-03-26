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Регулятор выявил нарушения еще в четырех облгазах Фирташа

Новости » Энергетика    26.03.2019 - 12:05
Регулятор выявил нарушения еще в четырех облгазах Фирташа
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Облгазы незаконно доначисляют объемы газа в платежках

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), во время проверок выявила нарушения на предприятиях "Запорожгаз", "Львовгаз", "Черниговгаз", "Черновцыгаз". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы на сайте НКРЭКУ.

Согласно проектам решений НКРЭКУ намерена на заседании 29 марта наложить штраф по 850 тыс. грн на эти компании и обязать их произвести перерасчет объемов потребления газа для бытовых потребителей до 18 апреля.

Напомним, НКРЭКУ начала проверки облгазов из-за завышенных платежек за газ. Проверки, который продлятся до середины апреля, стартовали в Винницкой, Волынской, Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской, Черниговской, Закарпатской и Хмельницкой областях.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по результатам проверок уже оштрафовала компании "Винницагаз", "Волыньгаз" и "Киевоблгаз".

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