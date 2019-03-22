ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Регулятор зобов'язав три газорозподільні компанії зробити перерахунок споживачам

Новини » Економіка    22.03.2019 - 21:30
Регулятор зобов'язав три газорозподільні компанії зробити перерахунок споживачам
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

НКРЕКП зобов'язав провести до 5 квітня перерахунки

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оштрафувала на 2,55 млн гривень трьох операторів газорозподільних мереж за невиконання рішення регулятора про заборону донарахувань у платіжках за газ. Про це написав у Facebook заступник керівника департаменту енергоефективності "Нафтогазу" Олексій Хабатюк.

Рішення регулятора торкнулось компаній "Вінницягаз", "Волиньгаз" та "Київоблгаз". НКРЕКП зобов'язав провести до 5 квітня перерахунки щодо тих конкретних споживачів, стосовно яких проводилась перевірка.

Регулятор зобов'язав три газорозподільні компанії зробити перерахунок споживачам

Нагадаємо, раніше у восьми областях почалася перевірка облгазів через завищені платіжки за газ. Перевірки, який триватимуть до середини квітня, стартували у Вінницькій, Волинській, Київській, Івано-Франківській, Харківській, Чернігівській, Закарпатській і Хмельницькій областях.

Крім того, регулятор анонсував санкції проти облгазів бізнесмена Дмитра Фірташа.

"У березні буде проведено позапланові перевірки операторів газорозподільних мереж щодо донарахування обсягів... І у разі виявлення порушень та невиконання рішень НКРЕКП ми будемо приймати відповідні санкції", - сказала Кривенко

"Газпром" запропонував продовжити транзитний контракт "Газпром" пропонує переговори про поставки газу для України
Новини України НКРЕКПгазплатежи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся