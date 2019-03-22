Регулятор зобов'язав три газорозподільні компанії зробити перерахунок споживачам

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

НКРЕКП зобов'язав провести до 5 квітня перерахунки

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оштрафувала на 2,55 млн гривень трьох операторів газорозподільних мереж за невиконання рішення регулятора про заборону донарахувань у платіжках за газ. Про це написав у Facebook заступник керівника департаменту енергоефективності "Нафтогазу" Олексій Хабатюк.

Рішення регулятора торкнулось компаній "Вінницягаз", "Волиньгаз" та "Київоблгаз". НКРЕКП зобов'язав провести до 5 квітня перерахунки щодо тих конкретних споживачів, стосовно яких проводилась перевірка.

Нагадаємо, раніше у восьми областях почалася перевірка облгазів через завищені платіжки за газ. Перевірки, який триватимуть до середини квітня, стартували у Вінницькій, Волинській, Київській, Івано-Франківській, Харківській, Чернігівській, Закарпатській і Хмельницькій областях.

Крім того, регулятор анонсував санкції проти облгазів бізнесмена Дмитра Фірташа.

"У березні буде проведено позапланові перевірки операторів газорозподільних мереж щодо донарахування обсягів... І у разі виявлення порушень та невиконання рішень НКРЕКП ми будемо приймати відповідні санкції", - сказала Кривенко