Регулятор снизил тарифы для производства тепла на ТЭЦ в 22 городах

Тарифы снижены из-за удешевления газа
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменила тарифы на производство тепловой энергии для лицензиатов по производству тепловой энергии на ТЭЦ. Решение было принято на заседании 17 марта, передает корреспондент РБК-Украина.
Как отмечается в документе, основанием для изменения тарифов стало удешевление газа. В частности, в феврале НАК "Нафтогаз Украины" продавал газ для ТЭЦ по цене 3948,00 грн/тыс. куб. м без НДС и без учета тарифов на транспортировку и распределение природного газа
Однако в тарифах на тепловую энергию, вступивших в силу с 1 января 2020 года, расходы на топливо рассчитаны с учетом цены на природный газ на уровне 5500,00 грн за 1000 куб. м.
"То есть усматривается снижение планируемых цен на природный газ по сравнению с ценами на природный газ, учтенными в расчетах действующих тарифов на производство тепловой энергии", - говорится в документе.
Решением регулятора тарифы на производство тепла для нужд населения сниженным в большинстве городов на 15-20%.
Таким образом, НКРЭКУ снизила тарифы на производство тепла для следующих компаний
КП СМР "БЕЛОЦЕРКОВТЕПЛОСЕТЬ";
КП СМР "БРОВАРЫТЕПЛОВОДОЭНЕРГИЯ";
ООО "ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦИЯ";
ЛКП "ЗАЛИЗНЫЧНЕТЕПЛОЭНЕРГО" г. Львов;
ДМП "ИВАНО-ФРАНКОВСКТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО";
КП "КОМЭНЕРГОСЕРВИС" ДМР;
ООО "КРАМАТОРСКТЕПЛОЭНЕРГО";
ЛГКП "ЛЬВОВТЕПЛОЭНЕРГО";
ОКП "НИКОЛАЕВОБЛТЕПЛОЭНЕРГО";
Оао "НИКОЛАЕВСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ";
КОНЦЕРН "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" г. Запорожье;
АО "ОБЛТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО" м. Чернигов;
ПОКВПТГ "ПОЛТАВАТЕПЛОЭНЕРГО";
ООО "РОВНЕТЕПЛОЭНЕРГО";
ООО "СУМЫТЕПЛОЭНЕРГО";
КП "ТЕПЛОЭНЕРГО" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА;
КП "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДА ОДЕССЫ";
ООО ФИРМА "ТЕХНОВА";
МКП "ХМЕЛЬНИЦКТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО";
КПТС "ЧЕРКАССЫТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО" ЧЕРКАССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА;
ЧАО "ЧЕРКАССКОЕ ХИМВОЛОКНО";
ООО "ШОСТКИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ХАРЬКОВЭНЕРГОРЕМОНТ"
Напомним, в марте Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам злоупотребления НАК "Нафтогаз Украины" монопольным положением на рынках природного газа. Как отмечается в сообщении АМКУ, начиная с 1 ноября 2018 года "Нафтогаз" устанавливал цены на природный газ "на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции".
Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" на февраль 2020 года установил оптовую цену на природный газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других потребителей, которым поставляет газ в рамках специальных обов'язків (ПСО). Цена газа составит 3,95 тыс. грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газзбутів и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 15% меньше, чем в январе 2020 года.