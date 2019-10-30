Регламентний комітет направив подання на Дубневича на розгляд Ради

У середу, 30 жовтня, Регламентний комітет направив подання на депутата 8-го скликання Ярослава Дубневича на розгляд Верховної ради. Про це заявив голова комітету Сергій Кальченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Комітет передав подання про арешт Дубневича.

"Комітет розглянув подання про дачу згоди на обрання у відношенні народного депутата Ярослава Дубневича запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою (арешту). Висловлено ряд зауважень, які викладені в мотивувальній частині висновку комітету. Комітет відзначає, що уявлення про подання на обрання запобіжного заходу є законним, оскільки ініційовано та внесено належними суб'єктами з дотриманням Конституції, КПК та Регламенту ВР", - заявив Кальченко.

"Пропонується прийняти висновок на подання і прийняти рішення направити голові ВРУ висновок комітету, зазначені уявлення і пояснення депутата Дубневича для розгляду у ВРУ. За - 9. Хто проти? Утримався 1. Рішення прийнято більшістю", - реюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура готова повідомити про підозру Дубневичу у справі про виведення з активів "Укрзалізниці" на 93 млн грн.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що санкція статті, за якою Дубневича можуть притягнути до кримінальної відповідальності, передбачає до 12 років позбавлення волі.