Регламентный комитет направил представление на Дубневича на рассмотрение Рады

В среду, 30 октября, Регламентный комитет направил представление на депутата 8-го созыва Ярослава Дубневича на рассмотрение Верховной рады. Об этом заявил председатель комитета Сергей Кальченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Комитет передал представление об аресте Дубневича.

"Комитет рассмотрел представление о даче согласия на избрание в отношении народного депутата Ярослава Дубневича меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста). Высказано ряд замечаний, которые изложены в мотивировочной части заключения комитета. Комитет отмечает, что представление о представлении на избрании меры пресечения является законным , поскольку инициировано и внесено надлежащими субъектами с соблюдением Конституции, УПК и Регламента ВР", - заявил Кальченко.

"Предлагается принять заключение на представление и принять решение направить председателю ВРУ заключение комитета, указанные представления и объяснения депутата Дубневича для рассмотрении в ВРУ. За - 9. Кто против? Воздержался 1. Решение принято большинством ", - резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура готова сообщить о подозрении Дубневичу в деле о выведении из активов "Укрзализныци" на 93 млн грн.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что санкция статьи, по которой Дубневича могут привлечь к уголовной ответственности, предусматривает до 12 лет лишения свободы.