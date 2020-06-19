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У Житомирській області посилили карантин

Новини » Суспільство     19.06.2020 - 17:28
У Житомирській області посилили карантин
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Карантин посилили через те, що "жителі області не усвідомлюють усіх ризиків та загроз, пов'язаних з коронавірусом"

В Житомирській області посилюють карантинні заходи. Таке рішення прийнято у зв'язку зі зростанням числа заражених COVID-19.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

За його словами, карантин посилили з-за того, що "жителі області не усвідомлюють усіх ризиків та загроз, пов'язаних з коронавірусом".

Так, в області заборонили роботу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, проведення масових заходів за участю більше ніж десять осіб, роботу закладів громадського харчування, крім літніх майданчиків, а проведення релігіозних заходів можливе за умови додержання все норм.

Також в області посилили контроль за дотриманням карантину в приміщеннях і транспорті.

Крім того, Держпродспоживслужбі доручили провести перевірку роботи ринків і магазинів, а Національній поліції - забезпечити контроль за дотриманням заходів під час перевезення пасажирів в транспорті.

Нагадаємо, Кабмін посилить контроль за дотриманням карантину.

Крім того, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна фактично перебуває на першій або другій хвилі зараження COVID-19.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Житомиркарантин
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