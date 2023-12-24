В регионе Тайваня произошло мощное землетрясение

По данным Немецкого исследовательского центра геонаук (GFZ), эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

Пока нет данных о возможных разрушительных последствиях из-за сильных толчков. Представители власти и экстренных служб не сообщали о пострадавших и жертвах в результате землетрясения.

Отметим, что по местному времени в районе Тайваня землетрясение магнитудой 6,3 произошло в воскресенье утром (12:49 GMT+2).

Официальный Пекин и государственные китайские СМИ пока не комментировали происшествие в регионе острова Тайвань, который КНР называет частью территории своего государства.

Обновлено в 03:05

Тайваньская метеослужба сообщила, что землетрясение было магнитудой 4,6 балла. Оно произошло у малонаселенного восточного побережья, и толчки почти не ощутили на суше.

Эпицентр землетрясения находился в море у тайваньского округа Тайдун, на глубине 16,5 км, уточнили в местном метеорологическом бюро.

Есть сообщения лишь о незначительных толчках в округе, преимущественно в сельской местности.

Заметим, что Тайвань расположен вблизи стыка двух тектонических плит, регион подвержен землетрясениям.

Добавим, что Тайвань, в районе которого сейчас произошло землетрясение, находится на значительном расстоянии от места недавнего катаклизма в северной провинции Китая Ганьсу, где в результате землетрясения погибло и пострадало очень большое количество людей.

Смертельное землетрясение в Китае

Напомним, 19 декабря в приграничном районе Китая Ганьсу-Цинхай произошло сильное землетрясение. Сначала сообщалось о гибели 111 человек, да еще сотни раненых.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуд землетрясения на 6,1. Государственные СМИ Китая сообщили, что землетрясение было зафиксировано с магнитудой 6,2.

Добавим, что по данным EMSC, землетрясение произошло на глубине 35 км, а его эпицентр находился в 102 км юго-западнее столицы провинции Ганьсу, города Ланьчжоу.

20 декабря стало известно, что общее число жертв землетрясения в Китае возросло до 134 человек. Кроме того, количество пострадавших в результате катаклизма достигло отметки почти в 1000 человек. Однако уже 22 рудника "Синьхуа" писало, что число погибших возросло до 148 человек.