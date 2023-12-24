RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В регионе Тайваня произошло мощное землетрясение

Фото: на Тайване произошло землетрясение (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В регионе Тайваня сегодня ночью, 24 декабря, произошло землетрясение. Его магнитуда расценивается как 6,3 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Немецкого исследовательского центра геонаук (GFZ), эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

Пока нет данных о возможных разрушительных последствиях из-за сильных толчков. Представители власти и экстренных служб не сообщали о пострадавших и жертвах в результате землетрясения.

Отметим, что по местному времени в районе Тайваня землетрясение магнитудой 6,3 произошло в воскресенье утром (12:49 GMT+2).

Официальный Пекин и государственные китайские СМИ пока не комментировали происшествие в регионе острова Тайвань, который КНР называет частью территории своего государства.

Обновлено в 03:05

Тайваньская метеослужба сообщила, что землетрясение было магнитудой 4,6 балла. Оно произошло у малонаселенного восточного побережья, и толчки почти не ощутили на суше.

Эпицентр землетрясения находился в море у тайваньского округа Тайдун, на глубине 16,5 км, уточнили в местном метеорологическом бюро.

Есть сообщения лишь о незначительных толчках в округе, преимущественно в сельской местности.

Заметим, что Тайвань расположен вблизи стыка двух тектонических плит, регион подвержен землетрясениям.

Добавим, что Тайвань, в районе которого сейчас произошло землетрясение, находится на значительном расстоянии от места недавнего катаклизма в северной провинции Китая Ганьсу, где в результате землетрясения погибло и пострадало очень большое количество людей.

Смертельное землетрясение в Китае

Напомним, 19 декабря в приграничном районе Китая Ганьсу-Цинхай произошло сильное землетрясение. Сначала сообщалось о гибели 111 человек, да еще сотни раненых.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуд землетрясения на 6,1. Государственные СМИ Китая сообщили, что землетрясение было зафиксировано с магнитудой 6,2.

Добавим, что по данным EMSC, землетрясение произошло на глубине 35 км, а его эпицентр находился в 102 км юго-западнее столицы провинции Ганьсу, города Ланьчжоу.

20 декабря стало известно, что общее число жертв землетрясения в Китае возросло до 134 человек. Кроме того, количество пострадавших в результате катаклизма достигло отметки почти в 1000 человек. Однако уже 22 рудника "Синьхуа" писало, что число погибших возросло до 148 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тайвань