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В Китае произошло сильное землетрясение: 111 человек погибли, много раненых

Вторник 19 декабря 2023 03:04
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В Китае произошло сильное землетрясение: 111 человек погибли, много раненых Фото: в Китае произошло сильное землетрясение (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В приграничном районе Китая Ганьсу-Цинхай произошло сильное землетрясение. Сообщается, что 111 человек погибли, и более 230 – получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду землетрясения в 6,1. Государственные СМИ Китая сообщили, что землетрясение было зафиксировано с магнитудой 6,2.

По данным EMSC, землетрясение произошло на глубине 35 км, а его эпицентр находился в 102 км к юго-западу от столицы провинции Ганьсу, города Ланьчжоу.

Также сообщается, что эпицентр находился в 5 км от границы между двумя северо-западными провинциями. По словам очевидцев, сильные толчки ощущались во многих частях провинции Цинхай.

Зона бедствия находится в высокогорном регионе, потому спасательные работы направлены на предотвращение вторичных катастроф, вызванных другими факторами, помимо землетрясения. Утром во вторник температура недалеко от места, где произошло землетрясение, составляет -14 градусов по Цельсию.

В результате землетрясения также были повреждены некоторые объекты водоснабжения, ЛЭП, дороги и другая инфраструктура.

Сообщается, что после землетрясения во вторник в общей сложности было зафиксировано девять афтершоков магнитудой 3,0 и выше.

Чрезвычайные происшествия в Китае

Ранее сообщалось, что в августе в восточной китайской провинции Шаньдун произошло землетрясение магнитудой 5.5 балла по шкале Рихтера. В результате происшествия разрушения получили 126 зданий. Двадцать один человек получил ранения.

Также ранее стало известно, что тайфун Доксури принес ряду регионов Китая сильнейшие дожди за последние 140 лет. В результате в провинции Хэбэй по меньшей мере 10 человек погибли, 18 считаются пропавшими без вести.

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