Порошенко: необхідно розчистити перепони, які заважають торгівлі між Україною та Білоруссю

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Найближчим часом буде створено робочу групу, щоб розчистити всі антидемпінгові обмеження

Президент України Петро Порошенко заявив, що наразі необхідно розчистити будь-які перепони, які заважають торгівлі між Україною та Білоруссю. Про це заявив глава держави у ході Форуму регіонів у Гомелі, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Порошенка, найближчим часом буде створено робочу групу, щоб розчистити всі антидемпінгові обмеження.

"Україна є потужна аграрна держава, як і Білорусь. Ми стрімко рухаємося до того, щоб аграрний комплекс займав перші місця в українському експорті і в поставках на території України і Білорусі. Я впевнений, що могли б з легкістю подвоїти наш товарообіг і цифра 10 млрд є цілком реальною. Значною мірою цьому б сприяло відновлення експорту українського металопрокату у Білорусь і скасування обмежень як на торгівлю сільхоз продукцією, так і на торгівлю деревиною. Ми домовилися з Олександром Лукашенком створити терміново доручити уряду створити робочу групу, щоб розчистити всі антидемпінгові обмеження. Розчистити будь-які перепони, які заважають взаємній торгівлі. Я роблю передбачення, що ця група буде створена найближчим часом", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Порошенко в ході зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком констатував зростання поставок української продукції до Білорусі.