Реформирование армии ФРГ дало плоды: желающих служить стало больше на четверть
Число желающих служить в Бундесвере продолжает расти. С начала этого года немецкая армия получила около 38,5 тысяч заявок, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.
Новая статистика
По данным издания, количество новых назначений в ряды Бундесвера также возросло. Сейчас к службе присоединились около 11 тысяч человек , что на 13% больше, чем в прошлом.
В то же время, на обновленную программу добровольной службы продолжительностью до двух лет уже отобрали около 10 тысяч кандидатов на следующий год.
Положительные результаты показывает и новая система военного учета. В ее пределах совершеннолетним молодым людям присылают цифровые анкеты для оценки пригодности и готовности к службе. Более 96% адресатов ответили на запросы вовремя, а каждый пятый респондент заявил о готовности вступить в вооруженные силы.
Тем гражданам, которые проигнорировали анкетирование, власти планируют назначать административные штрафы. Речь идет примерно о 4% получателях анкет.
Реформа Бундесвера
Как известно, Германия реформирует систему комплектования армии на фоне новых оборонных требований НАТО и растущей угрозы со стороны России.
Весной 2025 г. правительство представило новую модель добровольной военной службы, которая предусматривает обязательное заполнение специальной анкеты всеми 18-летними юношами.
Конечная цель реформы, которую продвигает министр обороны Борис Писториус, состоит в существенном увеличении численности вооруженных сил. К 2035 году Германия планирует довести количество военнослужащих до 260 тысяч человек, а боеспособный резерв – до 200 тысяч.
Таким образом, в случае необходимости страна сможет развернуть группировку численностью до 460 тысяч военных.
Напомним, в апреле сообщалось, что Германия намерена присоединиться к украинской платформе Brave1 и поддержать разработку беспилотников дальностью до 1500 километров.
Еще в конце прошлого года Борис Писториус заявил, что Германия должна укрепить оборону, ведь агрессивная политика Москвы и призывы США к большей самостоятельности Европы в сфере безопасности требуют конкретных действий.
Укрепление Бундесвера стало особенно актуальным после решения президента США Дональда Трампа по выводу с территории Германии более 5000 американских солдат.