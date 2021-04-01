Реформа КСУ: Раді рекомендують схвалити доопрацьований закон

"У порівнянні з першим читанням змінено важливе положення: збережено наявний порядок прийняття рішень КСУ, тобто рішення приймається 10-голосами. Також залишаємо кворум суддів КСУ - 12 присутніх", - сказано у повідомленні.

Підкреслимо, у попередній редакції пропонувалося приймати рішення двома третинами від свого складу (12 суддів), оскільки це абсолютна більшість.

Документ також пропонує запровадити прозору процедуру притягнення суддів КСУ до дисциплінарної відповідальності з градацією дисциплінарних стягнень залежно від тяжкості вчиненого суддею правопорушення.

КСУ уповноважують унормувати процедуру розгляду питань, які не врегульовані законом про конституційну процедуру, однак забороняється ухвалення підзаконних актів, які суперечили б закону.

Запроваджуються більш гнучкі правила викладення суддями КСУ окремих думок.

"Комітет вирішив проект закону про конституційну процедуру №4533 рекомендувати Верховній раді прийняти за основу, скоротивши наполовину строк на внесення пропозицій та поправок", - сказано у повідомленні.