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Реформа КСУ: Раде рекомендуют принять доработанный закон

Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют принять за основу доработанный законопроект №4533 о реформе Конституционного суда Украины. Такое решение принял комитет по вопросам правовой политики.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"По сравнению с первым чтением изменено важное положение: сохранен существующий порядок принятия решений КСУ, то есть решение принимается 10-голосами. Также оставляем кворум судей КСУ - 12 присутствующих", - говорится в сообщении.

Подчеркнем, в предыдущей редакции предлагалось принимать решения двумя третями от своего состава (12 судей), поскольку это абсолютное большинство.

Документ также предлагает ввести прозрачную процедуру привлечения судей КСУ к дисциплинарной ответственности с градацией дисциплинарных взысканий в зависимости от тяжести совершенного судьей правонарушения.

КСУ уполномочивают нормировать процедуру рассмотрения вопросов, которые не урегулированы законом о конституционной процедуре, однако запрещается принятие подзаконных актов, которые противоречили бы закону.

Вводятся более гибкие правила изложения судьями КСУ отдельных мыслей.

"Комитет решил проект закона о конституционной процедуре №4533 рекомендовать Верховной раде принять за основу, сократив наполовину срок на внесение предложений и поправок", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук выразил надежду, что Рада может принять закон о реформе Конституционного суда до конца текущей сессии.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе Венецианская комиссия обнародовала заключение по законопроекту о конституционной процедуре. Комиссия дала положительную оценку положений законопроекта и высказала свои предложения по его доработке.

Так, в конце января нардепы направили документ на повторное первое чтение в профильный комитет.

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Новости Украины Конституционный суд УкраиныреформыВерховная Рада
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