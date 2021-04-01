Реформа КСУ: Раде рекомендуют принять доработанный закон

"По сравнению с первым чтением изменено важное положение: сохранен существующий порядок принятия решений КСУ, то есть решение принимается 10-голосами. Также оставляем кворум судей КСУ - 12 присутствующих", - говорится в сообщении.

Подчеркнем, в предыдущей редакции предлагалось принимать решения двумя третями от своего состава (12 судей), поскольку это абсолютное большинство.

Документ также предлагает ввести прозрачную процедуру привлечения судей КСУ к дисциплинарной ответственности с градацией дисциплинарных взысканий в зависимости от тяжести совершенного судьей правонарушения.

КСУ уполномочивают нормировать процедуру рассмотрения вопросов, которые не урегулированы законом о конституционной процедуре, однако запрещается принятие подзаконных актов, которые противоречили бы закону.

Вводятся более гибкие правила изложения судьями КСУ отдельных мыслей.

"Комитет решил проект закона о конституционной процедуре №4533 рекомендовать Верховной раде принять за основу, сократив наполовину срок на внесение предложений и поправок", - говорится в сообщении.