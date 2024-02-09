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Референдум пропишет в Конституции необратимость вступления Молдовы в ЕС, - Санду

Молдова, Пятница 09 февраля 2024 10:34
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Референдум пропишет в Конституции необратимость вступления Молдовы в ЕС, - Санду Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Референдум в Молдове, который планируется на осень 2024 года, позволит прописать в Конституции необратимость процесса вступления страны в Евросоюз.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, пишет РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала Moldova 1.

"Вот вам инициатива, которую мы выдвинули несколько месяцев назад относительно организации референдума. Республиканский, конституционный референдум, на котором граждане Республики Молдова принимают решение, и это решение будет записано в Конституции Республики Молдова, и тогда у нас появится уверенность", - сказала она.

Также она объяснила, почему предложила провести референдум о вступлении страны в Европейский союз в один день с президентскими выборами.

"Референдум определит судьбу страны на многие годы вперед. Мы хотим, чтобы на избирательные участки пришли как можно больше людей. Знаем по опыту, что на президентских выборах - самая высокая явка избирателей", - подчеркнула Санду.

Кроме того, она добавила, что не исключает попыток вмешательства России в президентские выборы в Молдове осенью.

"Мы осознаем, что Кремль будет продолжать вмешиваться или пытаться вмешиваться в наши внутренние дела, особенно в выборы на референдуме. И, очевидно, мы пытаемся укрепить государственные институты. ...Институты должны продолжать сохранять бдительность, учиться на опыте предыдущих выборов", - отметила она.

Референдум в Молдове

24 декабря 2023 года Мая Санду предложила парламенту организовать в Молдове референдум о вступлении в Евросоюз. Она заявила, что его можно будет провести осенью 2024 года, когда должны пройти президентские выборы. Парламент на заседании 28 декабря разрешил проводить республиканские референдумы в один день с парламентскими, президентскими и местными выборами.

Напомним, Европейский совет 14 декабря на саммите в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС, а также предоставил Грузии статус кандидата в блок.

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