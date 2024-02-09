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Референдум пропише у Конституції незворотність вступу Молдови до ЄС, - Санду

Молдова, П'ятниця 09 лютого 2024 10:34
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Референдум пропише у Конституції незворотність вступу Молдови до ЄС, - Санду Фото: президент Молдови Мая Санду (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Референдум у Молдові, який планується на осінь 2024 року, дозволить прописати у Конституції незворотність процесу вступу країни до Євросоюзу.

Про це заявила президент Молдови Мая Санду, пише РБК-Україна з посиланням на Moldova 1.

"Ось вам ініціатива, яку ми висунули кілька місяців тому щодо організації референдуму. Республіканський, конституційний референдум, на якому громадяни Республіки Молдова ухвалюють рішення, і це рішення буде записано у Конституції Республіки Молдова, і тоді у нас з'явиться впевненість", - сказала вона.

Також вона пояснила, чому запропонувала провести референдум щодо вступу країни до Європейського союзу в один день із президентськими виборами.

"Референдум визначить долю країни на багато років уперед. Ми хочемо, щоб на виборчі дільниці прийшло якнайбільше людей. Знаємо з досвіду, що на президентських виборах - найвища явка виборців", - підкреслила Санду.

Крім того, вона додала, що не виключає спроб втручання Росії в президентські вибори в Молдові восени.

"Ми усвідомлюємо, що Кремль продовжуватиме втручатися чи намагатиметься втручатися у наші внутрішні справи, особливо у вибори на референдумі. І, очевидно, ми намагаємося зміцнити державні інститути. ...Інститути повинні продовжувати зберігати пильність, навчатися на досвіді попередніх виборів", - зауважила вона.

Референдум у Молдові

24 грудня 2023 року Мая Санду запропонувала парламенту організувати в Молдові референдум про вступ до Євросоюзу. Вона заявила, що його можна буде провести восени 2024 року, коли мають відбутися президентські вибори. Парламент на засіданні 28 грудня дозволив проводити республіканські референдуми в один день з парламентськими, президентськими та місцевими виборами.

Нагадаємо, Європейська рада 14 грудня на саміті у Брюсселі підтримала початок переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС, а також надала Грузії статус кандидата в блок.

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