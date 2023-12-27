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Реестр военнообязанных увеличен на 750 тысяч записей, - Минобороны

Среда 27 декабря 2023 12:09
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Реестр военнообязанных увеличен на 750 тысяч записей, - Минобороны Фото: Екатерина Чергогоренко, руководитель по цифровой трансформации Министерства обороны Украины (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

Реестр военнообязанных "Оберіг" был увеличен на 750 тысяч записей. До 88% данных уже верифицировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CDTO (руководитель по цифровой трансформации) Министерства обороны Украины Екатерину Черногоренко в интервью DOU.

Реестр "Оберіг" - это база военнообязанных, которые могут быть мобилизованы. В частности она не содержит данные о действующих военнослужащих. Как пояснила Черногоренко, условно говоря, это как реестр паспортов или единый государственный демографический реестр с персональной информацией граждан.

По словам CDTO Минобороны, запланированная работа по реестру "Оберіг" завершена. База была увеличена на 750 тысяч записей, а 88% данных уже верифицировано.

"Также движемся к цифровизации данных военнослужащих и будем сотрудничать с Министерством ветеранов по всем услугам, которые касаются ветеранов. Это нам кажется очень логично", - добавила Черногоренко.

Электронный реестр военнообязанных

Как объяснял начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, запуск реестра значительно упростит мобилизационные мероприятия в Украине. В настоящее время база еще не синхронизирована с другими государственными реестрами. В то же время после принятия соответствующего законопроекта, в большинстве случаев потребность в мероприятиях оповещения отпадет.

Тем временем в парламент внесли законопроект об изменениях в мобилизации после того, как президент Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции заявил, что Генштаб попросил дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек.

Детальнее об изменениях, которые предлагает Кабмин, читайте в материале "Новые правила. Что украинцам ждать от большого законопроекта о мобилизации: краткий пересказ".

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