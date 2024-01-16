Реестр военнообязанных и УБД онлайн: как будет проходить цифровизация армии

Верховная Рада сегодня будет рассматривать законопроект о госреестре военнообязанных, сертификат защитника и автоматическое получение статуса УБД. Документ разблокирует цифровизацию украинской армии и позволит ей действовать мобильнее и эффективно как на поле боя, так и в тылу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Как отметили в министерстве, законопроект №10062 критически важен для обороноспособности Украины.
Реализация его положений будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также, наконец, переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат.
Законопроект предоставляет Минобороны Украины возможность усилить киберзащиту и право размещать свои ИТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.
Благодаря этому:
Законопроект предусматривает усовершенствование реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в частности, в части налаживания взаимодействия между реестрами, использования данных по военному учету и т.п.
Он также вводит возможность создания и использования цифрового военно-учетного документа (сертификата).
Благодаря законопроекту будет создан реестр военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, который позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военнослужащим.
Также будет создан портал электронных услуг для военнослужащих и военнообязанных. К примеру, появится возможность предоставления статуса УБД онлайн, офлайн и автоматически при наличии необходимых данных в системе.
В Украине хотят упростить и довести до автоматизма процедуру оформления статуса участника боевых действий (УБД), а также внести целый ряд изменений в Реестр военнообязанных. Соответствующий законопроект №10062 зарегистрирован в Верховной Раде.
Полный разбор нового законопроекта - в материале РБК-Украина.
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