Реєстр військовозобов'язаних та УБД онлайн: як проходитиме цифровізація армії

Як зазначили у міністерстві, законопроект №10062 є критично важливим для обороноздатності України.

Реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також нарешті переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.

Законопроєкт надає Міноборони України можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Завдяки цьому:

буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (натомість цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);

прискориться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;

прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;

посилиться захист даних від кібер-атак ворога тощо.

Законопроєкт передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо.

Він також запроваджує можливість створення і використання цифрового військового-облікового документу (сертифікату).

Завдяки законопроєкту буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям.

Також буде створено портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі.

Реєстр військовозобов'язаних

В Україні хочуть спростити та довести до автоматизму процедуру оформлення статусу учасника бойових дій (УБД), а також внести низку змін до Реєстру військовозобов'язаних. Відповідний законопроект №10062 зареєстровано у Верховній Раді.

Повний розбір нового законопроекту - у матеріалі РБК-Україна.