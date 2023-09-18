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Электронный реестр военнообязанных и УБД "автоматом": полный разбор нового законопроекта

Киев, Понедельник 18 сентября 2023 18:30
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Электронный реестр военнообязанных и УБД "автоматом": полный разбор нового законопроекта Фото: воинские части обяжут автоматически подавать справки для предоставления статуса УБД (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

В Украине хотят упростить и довести до автоматизма процедуру оформления статуса участника боевых действий (УБД), а также внести целый ряд изменений в Реестр военнообязанных. Соответствующий законопроект №10062 зарегистрирован в Верховной раде.

РБК-Украина разбиралось в нюансах нового проекта.

Как говорится в пояснительной записке, сейчас остро стоит вопрос улучшения механизма предоставления статуса УБД. Поскольку военные, которые принимают непосредственное участие в обороне Украины, имеют право в том числе на социальную защиту.

По данным Минобороны, на сегодня в секторе безопасности и обороны задействованы более 1 млн украинцев. С начала российского вторжения мобилизованы:

  • в Вооруженные силы - 700 000 человек
  • в Государственную погранслужбу - 60 000 человек
  • в Национальную гвардию - 90 000 человек
  • в Национальную полицию - 100 000 человек

Электронный реестр военнообязанных и УБД &quot;автоматом&quot;: полный разбор нового законопроекта

Фото: в секторе безопасности и обороны задействованы более 1 млн украинцев (Getty Images)

При этом с 24 февраля 2022 года лишь порядка 95 800 человек получили статус УБД.

"Это крайне низкий показатель, поскольку процедура предоставления статуса участника боевых действий сложная и долговременная, в частности из-за большого количества документов и бюрократических процедур. А это, в свою очередь, усложняет интеграцию военнослужащих в гражданскую жизнь, а также делает невозможным получение льгот и поддержки со стороны государства", - говорится в пояснительной записке.

Основные положения

Предлагается упростить обмен информацией между реестрами, а также ввести электронную процедуру получения статуса УБД, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

В частности, путем внесения изменений в законы "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" и "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предусмотрено:

  • информационное взаимодействие между реестрами в связи с получением статуса УБД
  • возможность подать заявление в бумажной или электронной форме (посредством Единого государственного вебпортала электронных услуг ("Дія") или Единого государственного реестра ветеранов войны) для получения статуса УБД, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибших (умерших) защитников Украины
  • установление особенностей получение статуса УБД на основании справки о непосредственном участии в мерах по обороне Украины, защите населения и интересов государства, оформленной в электронном виде

Однако документом предлагается и ряд уточнений в порядок ведения Реестра военнообязанных.

Уточнения по Реестру

Помимо обязательного внесения сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах предлагается посредством реестра обеспечить идентификацию таких лиц, а также оформление, выдачу, обмен, изъятие и признание недействительными документов воинского учета.

Электронный реестр военнообязанных и УБД &quot;автоматом&quot;: полный разбор нового законопроекта

Фото: в Реестр военнообязанных будут вносить больше данных (Getty Images)

Также уточняются сведения, которые будут вноситься в реестр. Например, в действующей редакции прописана общая формулировка "персональные и служебные данные". Если законопроект одобрят, то реестр будут наполнять за счет:

  • персональных данных призывников, военнообязанных и резервистов
  • служебных данных призывников, военнообязанных и резервистов
  • данных о необходимости в комплектовании личным составом ВСУ и других военных формирований, кроме информации, которая представляет государственную тайну

Персональных данных в Реестре будет больше

Расширяется перечень персональных данных, которые будут вноситься в реестр.

Действующая редакция предусматривает внесение ФИО, даты и места рождения, места жительства, сведений о родителях (опекунах), о семейном положении, реквизитов внутреннего и загранпаспорта, информации о работе, ИНН, оцифрованный образ лица, сведений о выезде за пределы Украины, образовании и специальности, состоянии здоровья, привлечении к уголовной ответственности и судимости.

Предлагается дополнить этот список номерами телефонов и адресами электронной почты, а также сведениями о статусе ветерана, владении иностранными языками, о праве на владение оружием, о документах, дающих право на выезд из Украины или ПМЖ за границей, о водительских правах и т.д.

Предполагается, что украинцы смогут получать информацию о своем включении (невключении) в Реестр и сведений о себе через электронный кабинет.

В Реестр - с 17 лет

База данных Реестра наполняется данными Центральной избирательной комиссии, Налоговой и Миграционной службы. Они будут передавать сведения о всех гражданах Украины в возрасте от 17 до 60 лет. Действующая редакция предполагает с 18 лет.

Кроме того, законопроект прописывает необходимость запуска электронного кабинета, в котором будут отображаться данные о призывнике, военнообязанного и резервиста.

Изменения для участников боевых действий

Отметим, право на статус УБД имеют военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, СБУ, разведки, Пограничной службы, Спецслужбы транспорта, военных прокуратур, МВД, Госохраны, ГСЧС и т.д., которые воевали за Украину, принимали участие в АТО, обеспечивали ее проведение непосредственно в районах Донецкой и Луганской областей, а также в обороне Украины в связи с военной агрессией РФ.

Все вышеперечисленные лица (их представители) будут иметь право подать заявление в бумажной или электронной форме с указанием сведений, необходимых для установления статуса УБД. Заявления подаются в комиссию по вопросам рассмотрения материалов признания участниками боевых действий.

Особенности процедуры (во время военного положения)

Все эти категории приобретают статус УБД на основании справки или сведений об участии в мероприятиях по обороне Украины, в форме и порядке, установленном Кабмином.

Порядок также распространяется людей из вышеуказанного списка, которые:

  • находятся на стационарном лечении (в том числе за пределами Украины или находятся в отпуске для лечения после ранения)
  • во время боевых действий попали в плен (кроме тех, кто сдался добровольно) или были захвачены в заложники, а также интернированы в другие страны или пропали без вести

При этом лица из числа кадрового состава разведывательных органов приобретают статус УБД в способ, который делает невозможным раскрытие принадлежности к разведке.

Статус УБД - "автоматом". Как это будет работать

В законопроекте прописана процедура автоматического предоставления статуса УБД. В частности, после выполнения боевого приказа в течение 5 дней уполномоченные лица воинских частей обязаны сформировать справку об участии военного в боевых дейстиях. И внести подтверждающие сведения в Реестр.

Электронный реестр военнообязанных и УБД &quot;автоматом&quot;: полный разбор нового законопроекта

Фото: статус УБД будет предоставляться автоматически (Getty Images)

Если это невозможно сделать в электронной форме, то в этот же срок оформляется бумажная справка, которая направляется в комиссию по рассмотрению материалов признания УБД. Один экземпляр выдается военнослужащему.

Статус участника боевых действия предоставляется автоматически после формирования выписки вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом) с применением средств Реестра.

По желанию военнослужащего ему выдают удостоверение УБД в бумажной или электронной форме.

Для получения льгот и/или услуг УБД используют Реестр, уникальный электронный идентификатор, справку об участии в боевых действиях или удостоверение (в бумажной или электронной форме).

Статус лица с инвалидностью. Или члена семьи погибшего военного

Лица с инвалидностью, полученной в результате войны, (или их представители) имеют право подать заявление в бумажной или электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг ("Дія") или Реестр ветеранов с указанием сведений, необходимых для установления статуса лица с инвалидностью в результате войны, или добавить копии соответствующих документов, заверенные подписью субъекта обращения.

Члены семей военных, которые погибли, пропали без вести, умерли результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в АТО или при обороне Украины от агрессии РФ, тоже смогут подавать заявления вышеуказанным способом. Для этого нужно указать необходимые сведения или подать копии соответствующих документов.

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Законопроект направили в комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. После рассмотрения его должны направить на голосование в первом чтении. Когда именно - пока неизвестно.

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