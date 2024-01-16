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Реестр военнообязанных и УБД онлайн: как будет проходить цифровизация армии

Украина, Вторник 16 января 2024 10:04
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Реестр военнообязанных и УБД онлайн: как будет проходить цифровизация армии Фото: в Минобороны рассказали, как будет проходить цифровизация армии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Верховная Рада сегодня будет рассматривать законопроект о госреестре военнообязанных, сертификат защитника и автоматическое получение статуса УБД. Документ разблокирует цифровизацию украинской армии и позволит ей действовать мобильнее и эффективно как на поле боя, так и в тылу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как отметили в министерстве, законопроект №10062 критически важен для обороноспособности Украины.

Реализация его положений будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также, наконец, переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат.

Законопроект предоставляет Минобороны Украины возможность усилить киберзащиту и право размещать свои ИТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.

Благодаря этому:

  • будут освобождены средства ПВО, которые защищают национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов (заместо этого ресурс будет использоваться для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры);
  • ускорится и расширится доступ Сил обороны Украины к разведданным союзникам;
  • ускорится разработка и развертывание новых боевых систем и электронных сервисов для войск;
  • усилится защита данных от кибер-атак врага и т.д.

Законопроект предусматривает усовершенствование реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в частности, в части налаживания взаимодействия между реестрами, использования данных по военному учету и т.п.

Он также вводит возможность создания и использования цифрового военно-учетного документа (сертификата).

Благодаря законопроекту будет создан реестр военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, который позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военнослужащим.

Также будет создан портал электронных услуг для военнослужащих и военнообязанных. К примеру, появится возможность предоставления статуса УБД онлайн, офлайн и автоматически при наличии необходимых данных в системе.

Реестр военнообязанных

В Украине хотят упростить и довести до автоматизма процедуру оформления статуса участника боевых действий (УБД), а также внести целый ряд изменений в Реестр военнообязанных. Соответствующий законопроект №10062 зарегистрирован в Верховной Раде.

Полный разбор нового законопроекта - в материале РБК-Украина.

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